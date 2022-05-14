Россия почти захватила Рубежное, на Белогоровку целый ее батальон отказался наступать — глава Луганской ОВА 14 мая, 01:22 Цей матеріал також доступний українською ВСУ разбили почти 90 единиц тяжелой техники при попытке РФ перейти Северский Донец (Фото:80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики почти захватили город Рубежное, но вместе с тем на Белогоровку целый батальон РФ уже отказался идти в наступление из-за больших потерь.



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В телеэфире он заявил, что Рубежное оккупанты контролируют почти все, но те окрестности, которые защищает украинская Нацгвардия, они никак не могут пройти уже третий месяц.

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По его словам, ситуация в самом городе сложная: нет воды, газа, и единственное, чем гордятся россияне, что «открыли» больницу, которая стояла закрытой.

Он также отметил, что на границе с Донецкой областью, где оккупанты пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки, идут мощные бои.

«Белогоровка — это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает.

Потому что такая упоротость, тупость, я не знаю, что это, — чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была — мы ее Подмосковьем называем, потому что на Москву она не тянет, вертолет сбили", — добавил Гайдай.

По его словам, в этом месте попыток Россия наступать — «просто ужас», несмотря на который та все равно пробует это сделать.

«По перехватам мы понимаем, что просто целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит. Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону [Северского Донца], на которой они пытались закрепиться.

И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, — они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего", — резюмировал Гайдай.

Ранее пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сообщила, что украинские десантники в девятый раз разгромили войска РФ, которые пытались построить понтонную переправу через реку на Востоке.

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