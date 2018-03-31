Биометрика с задержкой. Более чем полмиллиона украинцев ждут свои загранпаспорта

Более чем полмиллиона украинцев ждут свои загранпаспорта. За год спрос среди желающих получить биометрику не уменьшился, а, наоборот, вырос.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

В очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина остается 675 тыс. документов, по данным Государственной миграционной службы. При возможной задержке выдачи загранпаспортов на сайте ДМС ввели форму обращения. Ею могут воспользоваться граждане, которые своевременно не получили загранпаспорт. Если срок выдачи документа завершился и паспорт не персонализированный на полиграфкомбинате, Миграционная служба будет направлять обращения предприятию-производителю для рассмотрения.

Задержка в изготовлении паспортов есть, признали в ДМС. Однако, как отметила в комментарии Радио НВ заместитель начальника пресс-службы Инна Галасюк, никакого влияния на печать документов Государственная миграционная служба не имеет.

В полиграфкомбинате Украина Радио НВ сообщили, что на эту тему официальные комментарии уполномочена давать только Государственная миграционная служба.

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Ранее там отчитывались о запуске нового оборудования и удвоении производства биометрических загранпаспортов. Обещали, что введение в эксплуатацию новых мощностей позволит ликвидировать очередь за биометрикой уже в апреле.

Украинцы жалуются, что даже при срочной процедуре, которая должна продолжаться неделю, на оформление и получение паспорта может уйти два-три месяца. Расценив длину очередей в Киеве, Алена Дьяченко поехала оформлять загранпаспорт в Запорожье. Воспользовалась государственным сервисом Документ. Однако даже с подачей документов заранее, как рассказала девушка, едва не пропустила запланированную поездку.

Дьяченко получила паспорт в конце декабря.

С подачей документов на получение загранпаспорта, по крайней мере в паспортном сервисе Документ, проблем нет. Об этом заявил в эфире Радио НВ представитель госпредприятия Владимир Полищук. В Киеве работает пять центров обслуживания граждан, в регионах - 16. Еще один центр, по его словам, откроется в Луцке 25 апреля. Процедура подачи документов занимает не много времени.

Но сроки изготовления паспорта в сервисе не гарантируют. Хотя, признал Полищук, есть позитивные сдвиги - 30 марта паспорта получали люди, которые подавали документы 16 марта по срочной процедуре. Однако, с 4 миллионов биометрических паспортов, оформленных в прошлом году, менее 10% украинцев воспользовались биометрикой для выезда за границу.

Добавим, что 30 марта полиграфический комбинат Украина начал плановую замену сертификатов. Она должна проводиться до 5 апреля. И, как говорят в Государственной миграционной службе, это может привести к большей задержке в изготовлении загранпаспортов.