Зиновий Лунев сотни раз отдавал приказ пытать и расстреливать , а когда сам попал в ГУЛАГ , не отрекся от своих взглядов.

В июне 1926 года в польском поселке Городок, что вблизи Ровно, неизвестный агент застрелил бывшего командующего Северной группы войск Директории УНР Владимира Оскилко. Это убийство было успешным результатом тщательной операции советской разведки.

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За спецоперацией стоял заместитель руководителя иностранного отделения контрразведки Государственного политического управления Зиновий Лунев. Ему было 26, и последние шесть лет он служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Лунев родился в Кременчуге, происходил из еврейской семьи, а его настоящая фамилия звучала как Минц, и он хорошо помнил, как пятилетним мальчиком едва не погиб во время погрома, пролежав несколько часов с проломленным черепом без сознания между бревнами лесной пристани на берегу Днепра.

Минц-Лунев рос в нищете, работал то курьером в галантерейном магазине, то посыльным в разных конторах, а со временем — счетоводом на цинково-лудильном заводе.

С приходом большевиков его жизнь кардинально изменилась. Советская власть остро нуждалась в исполнителях для ликвидации оппонентов как внутри страны, так и за ее пределами, и Лунев оказался полезным для этого черного дела.