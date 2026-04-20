Особый коммунист Лунев. Этот безжалостный убийца с фантазиями считался одним из лучших чекистов страны — как он закончил жизнь

20 апреля, 00:18
NV Премиум
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Фотография Зиновия Лунева, 1920-е годы (Фото: DR)

Фотография Зиновия Лунева, 1920-е годы (Фото: DR)

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Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

Зиновий Лунев сотни раз отдавал приказ пытать и расстреливать, а когда сам попал в ГУЛАГ, не отрекся от своих взглядов.

В июне 1926 года в польском поселке Городок, что вблизи Ровно, неизвестный агент застрелил бывшего командующего Северной группы войск Директории УНР Владимира Оскилко. Это убийство было успешным результатом тщательной операции советской разведки.

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За спецоперацией стоял заместитель руководителя иностранного отделения контрразведки Государственного политического управления Зиновий Лунев. Ему было 26, и последние шесть лет он служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Лунев родился в Кременчуге, происходил из еврейской семьи, а его настоящая фамилия звучала как Минц, и он хорошо помнил, как пятилетним мальчиком едва не погиб во время погрома, пролежав несколько часов с проломленным черепом без сознания между бревнами лесной пристани на берегу Днепра.

Минц-Лунев рос в нищете, работал то курьером в галантерейном магазине, то посыльным в разных конторах, а со временем — счетоводом на цинково-лудильном заводе.

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С приходом большевиков его жизнь кардинально изменилась. Советская власть остро нуждалась в исполнителях для ликвидации оппонентов как внутри страны, так и за ее пределами, и Лунев оказался полезным для этого черного дела.

Теги:   История с NV НКВД Сталинизм Репрессии ГУЛАГ

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