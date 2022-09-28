Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance выделила $10 млн на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших в результате агрессии. Это не единственная инициатива Binance, направленная на помощь Украине. Что компания делает для страны сейчас и каковы перспективы развития криптовалютного рынка рассказывает Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в Украине.

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Фото: Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в Украине

— Когда открылось представительство Binance в Украине? Была информация о том, что изначально украинский офис входил в состав СНГ, так ли это?

Д а, действительно, такая структура была во время открытия нашего украинского офиса в 2019 году. После начала войны компания реструктурировала регионы. Сейчас Украина относится к региону Ukraine & CEE, куда входят еще шесть стран восточной Европы. То есть фактически, еще до получения официального статуса кандидата в ЕС, структурно, наша компания уже присоединила Украину к Европейскому Союзу.

— Несколько лет назад Министерство цифровой трансформации Украины объявило о начале сотрудничества с Binance. С чего началось это сотрудничество?

Несмотря на то, что Binance и в целом индустрия еще в самом начале роста, мы — одна из самых быстроразвивающихся компаний в мире.

Вскоре после запуска украинского подразделения, Binance и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о взаимопонимании, для совместного сотрудничества по формированию позиции в установлении потенциального правового статуса виртуальных активов и валют в стране. У нашей компании есть огромный опыт работы с регуляторами в разных юрисдикциях и понимание того, каким должно быть эффективное законодательство для блокчейна. Мы сотрудничаем с Минцифрой с 2019 года, предоставляя нашу экспертизу для подготовки законов и подзаконных актов, что позволит запустить полноценное регулирование блокчейна. Украина уже существенно продвинулась в этом направлении.

Важным этапом было принятие Закона Украины «О виртуальных активах», который был подписан президентом в марте 2022 года. Сам по себе этот закон не обеспечивает полную регуляцию, так как вступит он в силу только после принятия изменений в Налоговый кодекс.

Я надеюсь, что соответствующие законы и подзаконные акты, которые разрабатывает Национальная комиссия по ценным бумагам, будут приняты уже до конца этого года. Внесение изменений в Налоговый кодекс, создание законодательной базы станут основой готовой регуляторной рамки, создание которой, позволит запустить процесс лицензирования криптовалютных бирж. Таким образом в Украине появятся лицензированные игроки криптовалютного рынка, которые будут двигать индустрию вперед.

— Как развивается сотрудничество сейчас? Есть ли постоянная связь с Министерством цифровой трансформации Украины?

Д а, у нас есть рабочая группа. Это не только Министерство цифровой трансформации и Binance, но и другие представители рынка, наши коллеги и конкуренты. Все крупные игроки сейчас помогают с решением разнообразных вопросов. Государство плотно сотрудничает с бизнесом, чтобы обеспечить наилучшие условия для работы рынка для всех сторон, а главное — для потребителей.

— Binance запустила ряд проектов в поддержку Украины. Пожалуйста, расскажите о них подробнее. Что уже было реализовано?

В настоящий момент Binance пожертвовала на помощь Украине больше, чем любая другая мировая компания — более 10 млн долларов США. Также мы запустили краудфандинговый проект в криптовалюте, и другие благотворительные проекты. Все эти деньги мы выделяем и собираем исключительно для поддержки гуманитарных инициатив, для помощи беженцам, перемещенным лицам, всем тем, кто больше всего в этом нуждается.

Мы сделали этот краудфандинг максимально прозрачным. Можно посмотреть, кто и сколько перечислил, куда были направлены деньги, какая организация их получила. Подразделение нашей компании — Binance Charity Foundation, уже реализовала много проектов, в поддержку украинцев. Один из примеров — карта Binance Refugee Card. Её могут получить все люди, которые были вынуждены временно выехать с территории Украины. Мы выдали уже более 180 тысяч таких карт. Кроме того, в рамках пилотной программы Binance Charity по оказанию криптовалютной денежной помощи украинским беженцам, мы приняли максимальное количество заявок и 7500 зарегистрированных беженцев смогут получать свои выплаты в размере $75 на протяжении трех месяцев.

Второй элемент программы помощи от Binance — для тех украинцев, которые остались в Украине. К сожалению, мы очень долго искали партнёров, которые могли бы это делать на территории всей Украины, но до сих пор у нас нет такой негосударственной организаций, работающей по всей стране. Поэтому мы выбрали несколько партнёров, которые помогали людям заполнять заявки на получение помощи регионально. На данный момент Binance Charity Foundation удовлетворила уже более 7500 таких заявок во Львовской и Киевской областях. Итого 15000 людей получили помощь от Binance Charity.

— Расскажите о проекте IT Generation. Каковы его цели и перспективы.

М ы очень гордимся этим проектом. Ресурсы экосистемы Binance, а именно Binance Academy, фонд Binance Charity, программа Binance Scholar, направлены на то, чтобы создавать и развивать образовательные проекты в Украине.

Сейчас в Украине уже около десяти миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, переехать в другие города, на другие территории внутри Украины и многие из них остались без работы. Совместно с Министерством цифровой трансформации мы запустили пилотный проект, который позволит людям приобрести новую IT специальность и найти новую работу. В рамках этого проекта мы отобрали 23 провайдера, которые будут предоставлять онлайн обучение и закончили набор будущих студентов. Фонд Binance Charity выделит $1 млн в BUSD (собственный стейблкоин Binance, это — криптовалюта, курс которой соответствует курсу доллара США прим ред.), для предоставления грантов на обучение украинцам. Уже через шесть месяцев все эти люди получат новые профессии, смогут удаленно работать и поддерживать свои семьи.

— На Ukrainian Recovery Conference ( URC2022), которая недавно прошла в Лугано, была представлена программа диджитал-лендлиза и проект Digital4Freedom. Binance принимает в этом участие?

И дея проекта диджитал-лендлиза принадлежит Министерству цифровой трансформации. Мне кажется, что это очень крутая инициатива по восстановлению и развитию Украины через инновации и цифровизацию. Минцифра приглашает весь международный IT бизнес поддержать Украину и зайти на украинский рынок, принимать участие в важных государственных инициативах, используя ресурсы украинского IT-сектора. В рамках этого проекта Binance планирует стать партнером Министерства цифровой трансформации Украины по всем проектам в области IT, Web3, и блокчейн образования, будет помогать в разработке, оказывать финансовую поддержку и помогать с запуском всех этих проектов.

— Расскажите о технологии Binance Pay. Каковы перспективы развития в Украине?

С помощью технологии Binance Pay наши пользователи могут рассчитываться криптовалютой в любом магазине, на сайте, или в приложении, которые принимают участие в программе Binance Pay. В апреле мы запустили интеграцию Binance Pay с крупным e-commerce партнером — компанией Foxtrot. Уже более 2000 клиентов воспользовались этой услугой в магазинах сети.

Совсем недавно мы анонсировали интеграцию с сетью супермаркетов VARUS и сетью автозаправочных комплексов WOG. Теперь еду, привычные товары и топливо уже можно оплатить криптовалютой с помощью Binance Pay. В скором времени мы планируем начать работу с другими крупными ритейлерами из разных направлений бизнеса, которые хотели бы предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги не только банковской карточкой, но и криптовалютой. Таким образом людям не обязательно будет держать у себя на счету обычную фиатную валюту: гривны, доллары, евро, которые подлежат инфляции и валютным колебаниям. Со своего счета на Binance пользователи смогут быстро производить оплату криптовалютой, которая будет автоматически конвертироваться в валюту чека. Если у человека есть несколько видов криптовалют, то в приложении Binance пользователь может легко настроить, какую из них использовать в первую очередь.

— Насколько мне известно, Binance активно сотрудничает с проектом Дія. Расскажите об этом подробнее.

Д ія — абсолютно беспрецедентный проект. Могу прямо сказать: ни одна восточно и центрально-европейская страна даже близко не подошла к тому уровню развития цифровых услуг, который сейчас есть в Украине. Так что мы можем гордиться тем, что именно в нашей стране есть такой инструмент, как онлайн-сервис государственных услуг и мобильное приложение Дія, которое на сегодняшний день объединяет уже более 18 млн людей. Совсем недавно мы анонсировали интеграцию нашего приложения с Дією. Благодаря сотрудничеству все новые пользователи Binance теперь имеют возможность проходить верификацию меньше чем за одну минуту. Вместо того, чтобы фотографировать или сканировать все свои документы, загружать их в нашу систему, достаточно перейти по ссылке и подтвердить в приложении Дія готовность поделиться с Binance копией цифрового документа. После этого копии будут автоматически загружены в систему компании. У нас очень строгие правила KYC («знай своего клиента») и AML («противодействие отмыванию денег») для защиты наших клиентов и предотвращения финансовых преступлений. Так что теперь, после интеграции с Дією, процесс верификации сократится до одной минуты.

Фото: Binance

— Что собой представляет Binance Scholar Program и какова роль Дія в этом проекте?

С ейчас совместно с платформой Дія. Цифрова Освіта, мы обсуждаем образовательный курс о блокчейне и криптограмотности в рамках программы Binance Scholar Program. Это будет бесплатный онлайн курс: видео, теория и практические задания. По окончании курса пользователи получат NFT сертификаты, в которых будут зафиксированы результаты прохождения обучения. Эта программа — логичное продолжение наших образовательных инициатив.

— Что дальше? Какие еще проекты вы собираетесь реализовать совместно с Минцифрой?

М ы будем фокусироваться на благотворительности и поддержке украинцев. Сейчас это наш главный приоритет. Второе направление — это образовательные проекты, а также развитие технологии Binance Pay и запуск Binance Card. Помимо этого, мы будем улучшать и упрощать процесс верификации наших пользователей, обеспечивая при этом максимальную защиту персональных данных.

— Сейчас многие говорят о наступлении « криптозимы». Что это значит для Binance и крипторынка в целом, и когда это закончится?

К риптовалюта подвержена влиянию других рынков. И то, что происходит сейчас в США, когда квартальные индексы показывают худшие показатели за десятилетия, естественно, отражается на цене криптоактивов.

Binance всегда придерживалась стратегии гиперликвидности. Сейчас вместо того, чтобы сокращать персонал и бюджеты, мы видим возможности для реализации хороших и качественных идей и наоборот активно ищем новые проекты для инвестиций.

С момента начала войны количество пользователей Binance в Украине существенно выросло. Это понятно. Люди ищут способы защитить свои активы. Раньше это было золото. Сейчас — это криптовалюта, которая зарекомендовала себя, как средство сбережения капитала, средство финансирования благотворительных проектов, способ перевода денег из любой точки мира. Надеюсь, что когда будет готова законодательная база и отменены ограничения Национального банка, мы сможем запустить еще больше интересных и полезных проектов для наших пользователей.