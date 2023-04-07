Возле Марьинки украинские военные уничтожили штурмовик РФ 7 апреля, 12:49 Остатки уничтоженного российского бомбардировщика (Фото:ГСЧС)

Украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 возле Марьинки Донецкой области в пятницу, 7 апреля.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника», — заявили там.



По состоянию на 7 апреля российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на наступлении на Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.



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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 177 тысяч военных и тысячи единиц техники, в том числе 306 самолетов и 292 вертолета.

