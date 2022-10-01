Предварительно 20 погибших. Возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну гражданских автомобилей 1 октября, 13:54 Поврежденные в результате атак оккупантов РФ автомобили в Купянске, 19 сентября 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, погибли 20 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 1 октября.

По его словам, оккупанты атаковали мирных жителей, когда те попытались сбежать от обстрелов. На место, где нашли автомобили, выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия.



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Как сообщает Суспільне Харків, расстрелянны и сожженны не менее шести гражданских автомобилей. Среди погибших — ребенок. Колонна была найдена в «серой зоне» — на объездной дороге между Купянском и Сватово. Сейчас устанавливают, когда именно произошли обстрелы и погибли люди, рассказали в пресс-службе Харьковской ОВА.



27 сентября в Офисе президента заявили, что во время контрнаступления ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области. Однако РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные пункты — из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию. В освобожденных от россиян городах и селах находят пыточные и массовые захоронения.

30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате атаки погибли 30 человек, еще 118 — ранены и травмированы.

