Возле Алупки слышали звуки взрыва — соцсети 28 августа, 15:26 Telegram-каналы сообщили о звуках взрыва в оккупированной Алупке (Фото:Скриншот видео ЧП/Севастополь/Telegram)

В районе оккупированной Россией Алупки в воскресенье, 28 августа, слышали звуки взрыва. Местные Telegram-каналы сообщают о «работе ПВО» и начале пожара в лесу.

В соцсетях пишут, что взрыв был над Симеизом, граничащим с Алупкой. После этого там якобы начал «гореть лес». Также появилось видео, на котором виден дым на фоне оккупационного российского флага.

Видео дня

Позже в МЧС РФ заявили, что дым возле Симеиза оказался «возгоранием листвы», а пожар локализовали.



С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По данным украинской разведки, на фоне этого оккупационные власти Крыма приказали засекретить факты взрывов на военных объектах.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

Крым: в Евпатории местные жители сняли на видео работу оккупационного ПВО https://www.youtube.com/watch?v=w31DQbpwCBk

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