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Били дубинками и применили газ. Активисты рассказали свою версию событий возле отделения полиции в Киеве

Вчера, 20:33
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Кто заказал Катю Гандзюк via Facebook

По данным активистов, полиция применила силу

Правоохранители задержали участников акции Кто заказал Катю Гандзюк на Контрактовой площади, где должна была выступать кандидат в президенты Юлия Тимошенко, без всяких причин, заявили активисты на странице инициативы в Facebook.

"Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Ребята требовали вернуть им вещи, но правоохранители применили газ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанных к участку полиции приехали поддержать другие участники акции. Завязалась потасовка, полиция спецназначения била активистов по голове дубинками, есть серьезные травмированные. Одному из участников акции выбили зуб.

На странице инициативы также сообщили, что едут к министру внутренних дел Арсену Авакову из-за инцидента.

По данным УП, задержанными оказались участники движения С14.

Как рассказал один из участников инициативы Кто заказал Катю Гандзюк Маси Найем, активистов задержали еще до того, как они развернули баннер.

"Когда решался вопрос о том, чтобы всех задержанных отпустили, все началось с того, что кто-то из силовиков во время словесных перепалок нанес удар Богдану Ходаковскому (один из лидеров С14 - ред.). После этого всех остальных поставили к "стенке", - рассказал он.

По словам Найема, полиция будет изучать видеоматериалы, чтобы выявить, кто из задержанных непосредственно участвовал в противоправных действиях.

"Всех остальных отпустят", - добавил он.

Ранее в полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали группу молодых людей с прикрытыми лицами. У них также обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет. Было принято решение доставить их в отделение полиции для получения разъяснения и установления личностей задержанных. 

После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа неизвестных, которая начала штурмовать здание полиции и устроила потасовку. В отношении правоохранителей применили газовые баллончики. Злоумышленники пытались повредить входные двери и устроили драку с полицией.

Теги:   Контрактовая площадь Задержание Полиция Киев Екатерина Гандзюк

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