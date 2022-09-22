Не верил, что обменяют командиров. Билецкий рассказал, что знал о подготовке освобождения украинских пленных за две недели 22 сентября, 16:32 Глава МВД Денис Монастырский общается с Денисом Прокопенко и Сергеем Волынским в Турции, 22 сентября (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Бывший командир полка Азов Андрей Билецкий в эфире Радио НВ рассказал, что узнал о подготовке освобождения украинских пленных за две недели.



«Приблизительно две недели назад. Ни много, ни мало. Я знал примерное количество, что это около 100 человек. И некоторые моменты, которые я не буду разглашать, я знал, некоторые понимал», — рассказал Билецкий Радио НВ.



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Он отметил, что понимал, что будет большой обмен и знал об «идее с Турцией».



«Но я, откровенно говоря, давал на такое развитие событий очень мало шансов, процентов 20. Я понимал, что мы обменяем сотню азовцев, но что обменяют командиров и они окажутся в Турции — будет тот самый extraction, о котором так много говорили в апреле и в мае, и сейчас он частично осуществился, я в это мало верил», — сказал бывший командир Азова.



По словам Билецкого, то, что это удалось — показатель качественной работы ГУР Минобороны, также сыграли свою роль «фактор Эрдогана и фактор Медведчука».



В то же время он отметил, что то, зачем российскому диктатору Владимиру Путину Виктор Медведчук — «самая большая загадка последних суток».



Инфографика: НВ

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, есть 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.



Полный список освобожденных украинских пленников



Среди освобожденных есть 8 раненых во время теракта в Еленовке, когда Россия нанесла удар по колонии в оккупированной части Донецкой области, где содержали украинских военнопленных, в том числе азовцев. Тогда погибли, по меньшей мере, 40 украинских защитников — в основном, вероятно, защитники Мариуполя.



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