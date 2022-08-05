Среди них — наркоман и офицер. Азов взял в плен пять российских оккупантов — Билецкий

5 августа, 16:37
Азов взял в плен российских оккупантов (Фото:t.me/BiletskyAndriy)

Азов взял в плен российских оккупантов (Фото:t.me/BiletskyAndriy)

Азов взял в плен пять российских оккупантов, заявил лидер Азова, первый его командир Андрей Билецкий.

«Новая пятерка пленных от ССО «Азов». Среди них: наркоман, офицер, осетин, «потомок казаков» из Кубани и мобилизованный "денер", - написал он в Telegram.

Белецкий призвал обратить внимание, что оккупанты — не избитые, не искалеченные.

Видео дня

«Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело — достойно обращаться с пленным», — заявил он.

Читайте также:

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

https://www.youtube.com/watch?v=qr3eyM8zWMo
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Андрей Билецкий Плен Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Это не последний раунд. Какую игру затеяли Россия и Китай

Я буду сознательно упрощать, но логика действий России и Китая была такой

5 августа, 11:10
Мнения
Листовая зелень является основным продуктом диеты, полезной для мозга (Фото:Iñigo De la Maza/Unsplash)
Приятное с полезным /
Семь овощей, которые сохранят здоровье вашего мозга
5 августа, 07:00
Питание
Новое мобильное приложение имеет кнопку экстренного вызова полиции (Фото:pexels.com/ Karolina Grabowska)
Карточки /
В Украине презентовали новое мобильное приложение для лиц, пострадавших от домашнего насилия
5 августа, 00:47
Карточки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X