Закончилось «жестом доброй воли». Третья ОШБр показала один из неудачных российских штурмов под Бахмутом — видео 8 сентября, 14:49 Неудачный российский штурм под Бахмутом (Фото:https://t.me/BiletskyAndriy)

Третья отдельная штурмовая бригада показала один из неудачных российских штурмов под Бахмутом.

Видео опубликовал командир третьей ОШБр Андрей Билецкий в Telegram в пятницу, 8 сентября.

По его словам, враг попытался атаковать позиции 2 роты 2 штурмового батальона ОШБр, но все закончилось «жестом доброй воли».

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Атаку отбили трое бойцов взвода Мирон.

Уцелевших россиян во время бегства «догнала» украинская артиллерия плотным обстрелом и аэроразведка Шершней отработала сбросами.

Билецкий заявил, что с нашей стороны позиции были удержаны, а противник потерял фактически отделение: пять россиян — уничтожены и четверо — ранены.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 267 тысяч военных.