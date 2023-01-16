Можно установить на БМП Bradley. Что нужно знать о ПТКР BGM-71 TOW — инфографика NV

16 января, 20:54
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BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)

BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)

В пакет помощи от США на рекордную сумму 3 млрд долларов, о котором было объявлено 6 января, входят 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW, которые можно на них устанавливать.

В сентябре в список помощи США для Украины входили 1500 ракет TOW. Рассказывая об этом пакете помощи, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отмечал, что эти ракеты являются самыми массовыми в странах НАТО. Ракеты не самонаводящиеся — их должен сопровождать оператор и они требуют открытой зоны для наведения.

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«Ракета более надежна (Бутусов сравнивает с ПТРК Джавелин — ред.), более удобна в эксплуатации и не зависит от состояния аккумулятора, может наводиться точно на тот объект, куда ведет оператор, не чувствительна к тепловым помехам, имеет большую дальность пуска — 3700 метров», – отмечал журналист.

NV собрал главные факты о ПТКР BGM-71 TOW в инфографике.

Производитель ПТКР BGM-71 TOW – американская компания Raytheon, она производит эти ракеты с 1970-го года.

Их можно запускать с переносной пусковой установки или с мобильной платформы. Возможны следующие мобильные платформы запуска этих ракет:

  • БМП Bradley;
  • ПТРК M1134 Stryker;
  • ПТРК M901 ITV;
  • Вертолеты Lynx, Bell AH-1 Cobra;
  • БРМ LAV-25.
Инфографика: NV

Скорость ПТКР BGM-71 TOW – 278 м/с, длина – 1,17 м, диаметр – 0,15 м.

Существует ряд модификаций ПТКР BGM-71 TOW с разными характеристиками. В частности

BGM-71A/71B/71C

  • вес - 19 кг;
  • вес боеголовки – 3,9 кг;
  • бронепробивание – 430-640 мм;
  • дальность стрельбы - 3750 м.

BGM-71D/BGM-71E (для поражения бронетехники с динамической защитой)

  • вес - 21,5 - 22,6 кг;
  • вес боеголовки – 5,9 кг;
  • бронепробивание – 900 мм;
  • дальность стрельбы - 3750 м.

BGM- 71F (поражение цели с помощью ударного ядра)

  • вес - 22,6 кг;
  • вес боеголовки – 6 кг;
  • дальность стрельбы - 4200 м.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   США Ракеты Противотанковые ракеты Инфографика NV

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