Можно установить на БМП Bradley. Что нужно знать о ПТКР BGM-71 TOW — инфографика NV
BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)
В пакет помощи от США на рекордную сумму 3 млрд долларов, о котором было объявлено 6 января, входят 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW, которые можно на них устанавливать.
В сентябре в список помощи США для Украины входили 1500 ракет TOW. Рассказывая об этом пакете помощи, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отмечал, что эти ракеты являются самыми массовыми в странах НАТО. Ракеты не самонаводящиеся — их должен сопровождать оператор и они требуют открытой зоны для наведения.
«Ракета более надежна (Бутусов сравнивает с ПТРК Джавелин — ред.), более удобна в эксплуатации и не зависит от состояния аккумулятора, может наводиться точно на тот объект, куда ведет оператор, не чувствительна к тепловым помехам, имеет большую дальность пуска — 3700 метров», – отмечал журналист.
NV собрал главные факты о ПТКР BGM-71 TOW в инфографике.
Производитель ПТКР BGM-71 TOW – американская компания Raytheon, она производит эти ракеты с 1970-го года.
Их можно запускать с переносной пусковой установки или с мобильной платформы. Возможны следующие мобильные платформы запуска этих ракет:
- БМП Bradley;
- ПТРК M1134 Stryker;
- ПТРК M901 ITV;
- Вертолеты Lynx, Bell AH-1 Cobra;
- БРМ LAV-25.
Скорость ПТКР BGM-71 TOW – 278 м/с, длина – 1,17 м, диаметр – 0,15 м.
Существует ряд модификаций ПТКР BGM-71 TOW с разными характеристиками. В частности
BGM-71A/71B/71C
- вес - 19 кг;
- вес боеголовки – 3,9 кг;
- бронепробивание – 430-640 мм;
- дальность стрельбы - 3750 м.
BGM-71D/BGM-71E (для поражения бронетехники с динамической защитой)
- вес - 21,5 - 22,6 кг;
- вес боеголовки – 5,9 кг;
- бронепробивание – 900 мм;
- дальность стрельбы - 3750 м.
BGM-
- вес - 22,6 кг;
- вес боеголовки – 6 кг;
- дальность стрельбы - 4200 м.