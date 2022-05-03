Таврическая губерния и Небесный город. Руководитель ГУР рассказал НВ о двух «сумасшедших идеях» Кремля по оккупации украинских территорий

3 мая, 10:49
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Кирилл Буданов (Фото:Факты ICTV/YouTube)

Кирилл Буданов (Фото:Факты ICTV/YouTube)

В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют, по оккупации украинских территорий, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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В интервью НВ Буданов рассказал, что первая идея – это воссоздание Таврической губернии, которая существовала непродолжительное время в Российской империи.

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"Это территория Крыма, Херсонской области, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают», - сказал он.

По его словам, вторая идея — так называемый Небесный город. О ней нечасто можно услышать, но она есть.

"Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это больной ум», — подчеркнул Буданов.

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Руководитель ГУР подчеркнул: эти две сумасшедшие идеи Кремль серьезно воспринимает и сейчас пытается воплотить.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Россия Кирилл Буданов

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