Подоляк о конфликте Безуглой и Бутусова: Для государства здесь проблемы нет 11 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Конфликт между представительницей партии Слуга народа Марьяной Безуглой и журналистом Юрием Бутусовым не является вопросом властей.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ.

Ранее Безуглая заявила, что Бутусову якобы запретили ездить на передовые позиции.

«Это личная позиция Безуглой как члена партии Слуга народа и личная позиция господина Бутусова. Они вправе высказывать любые претензии друг к другу. Это к Офису президента точно не имеет отношения», — заявил Подоляк.

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Он также добавил, что журналисты могут находиться на передовой, однако не следует озвучивать информацию, которая является критической.

«Думаю, что мы очень много в последнее время уделяем внимания каким-то личным конфликтам, которые к государству не имеют [отношения]. Почему-то в Украине всегда межличностное выносят, что это какая проблема государства. Нет проблемы в государстве с точки зрения конфликта Бутусов-Безуглая», — подытожил он

30 мая Бутусов сообщил, что запрет посещать ему воинские части на передовой был дан командирам устно. Бутусов требует отменить эти «незаконные указания».

По словам журналиста, приказ о запрете посещать воинские части на передовой был сделан сразу после фейсбук-сообщения народного депутата от Слуги народа, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой.

Безуглая в своем сообщении в Facebook заявила, что СБУ должна открыть дело в отношении Бутусова из-за информации, которую он распространяет.



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