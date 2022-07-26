Ищут пушечное мясо. В Чечне безработных заставляют объяснять, почему они не идут в армию

26 июля, 15:54
РФ пытается собрать хоть какие-то резервы для восполнения своих потерь в Украине (Фото:lragir.am)

РФ пытается собрать хоть какие-то резервы для восполнения своих потерь в Украине (Фото:lragir.am)

Режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.

Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении Кавказ.Реалии аудиозапись, подлинность которой подтвердили сразу несколько источников из числа местных чиновников.

Видео дня
Читайте также:
«Можно ожидать чего угодно»: Кадыров уже просит защитить Чечню системой ПВО

На ней женский голос заявляет на чеченском о необходимости «срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет».

Таким образом работники военкомата пытаются принудить чеченцев согласиться пойти служить в местные силовые структуры или войска Минобороны РФ, либо обосновать свой отказ.

Читайте также:
«Восход украинского солнца»: добровольцы из батальона Шейха Мансура готовятся к войне в Чечне

Те же, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить соответствующие документа.

Для сбора анкетной информации был установлен срок до 25 июля.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Чечня Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

26 июля, 14:58
Мнения
Пять автомобилей мечты (Фото:motor.ru)
Сейчас или никогда /
Пять автомобилей вашей мечты, которые сегодня можно купить по цене до $15 тыс.
26 июля, 08:00
Выбор авто
Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)
Цены снижаются /
Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает
26 июля, 07:05
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X