Ищут пушечное мясо. В Чечне безработных заставляют объяснять, почему они не идут в армию 26 июля, 15:54 РФ пытается собрать хоть какие-то резервы для восполнения своих потерь в Украине (Фото:lragir.am)

Режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.

Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении Кавказ.Реалии аудиозапись, подлинность которой подтвердили сразу несколько источников из числа местных чиновников.

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На ней женский голос заявляет на чеченском о необходимости «срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет».

Таким образом работники военкомата пытаются принудить чеченцев согласиться пойти служить в местные силовые структуры или войска Минобороны РФ, либо обосновать свой отказ.

Те же, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить соответствующие документа.

Для сбора анкетной информации был установлен срок до 25 июля.

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