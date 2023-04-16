«Вы продолжаете службу, батюшка». Почему среди священнослужителей московской церкви так много российских агентов — Ягун 16 апреля, 14:07 NV Премиум Верующие УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Россия активно использовала церковь для разведывательно-подрывной деятельности на территории других стран, рассказал в эфире Radio NV генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

«Они начали ее активно использовать с 50-60-х годов, когда Русская православная церковь вошла в международные структуры — экономические, связанные с борьбой за мир, всемирные религиозные организации. Возможность выезда религиозных делегаций на какие-то конференции, семинары приветствовалась, потому что в эту делегацию можно было включить не только агентуру, но и разведчика под прикрытием», — говорит Ягун.

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А после развала СССР, во времена Российской Федерации, продолжил он, разведка и церковь начали объединяться.

«Очень многие молодые офицеры <...> оказались без работы, их уволили из армии. А церковь их стала подбирать. У них были специальные курсы — полгода или год, и он мог быть пересвященный в священника. Церкви это очень подходило, потому что люди прошли военную подготовку, единоначалые, вопросов не задавали — идеологически были подкованы правильно», — объяснил генерал-майор запаса СБУ.

Он добавил, что знал, как один из таких священников работал в Киеве, а в 2014 году он уехал в Россию.

«Не исключается, что они не забыли свою прежнюю связь, в частности с КГБ СССР, поэтому часть из них закончили политучилища пограничников, которые тогда входили в систему КГБ. Эта система достаточно активно работала. Не надо было ничего думать — сразу берешь священника-офицера, поднимаешь его личное дело и говоришь: "Вы продолжаете службу, батюшка"», — отметил Ягун.

По его словам, во время полномасштабного вторжения правоохранительные органы задокументировали в Украине незаконные действия на пользу России около 60 представителей УПЦ МП.