Безработных привлекут к Армии восстановления Украины — Минэкономики
Юлия Свириденко (Фото:Юлія Свириденко / Facebook)
Безработные в Украине смогут присоединиться к Армии восстановления — работам по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или работам оборонного характера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Глава Минэкономики и первая вице-премьер Юлия Свириденко во время совещания сказала, что из-за полномасштабной войны в Украине по итогам года ожидается высокий уровень безработицы — около 30%.
«Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, которые необходимы в регионах. На сегодня у нас две армии — одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн», — заявила она.
В Минэкономики уточнили, что среди работ могут быть:
- укрепление блокпостов, вырубка деревьев для окопов;
- заготовка дров для военных и мирных жителей;
- разбор завалов и восстановление домов и других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
- укрепление дамб;
- расчистка автодорог от завалов;
- разгрузка гуманитарной помощи;
- обустройство подвалов в многоэтажках и школах под укрытия;
- ремонт в помещениях социальной сферы;
- помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.
Работы будет организовывать военное командование вместе с ОВА, к ним смогут присоединиться зарегистрированные безработные и ВПЛ, у которых нет ограничений по состоянию здоровья. С участниками будут заключать контракты в соответствии с трудовым кодексом. По данным Минэкономики, такие работы уже начались в Сумской и Черниговской областях.
В июне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердит документ о том, что официально зарегистрированные безработные, которые не работают в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству защитных сооружений, ремонту и так далее.