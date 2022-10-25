Безработных привлекут к Армии восстановления Украины — Минэкономики

25 октября, 19:27
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Юлия Свириденко (Фото:Юлія Свириденко / Facebook)

Юлия Свириденко (Фото:Юлія Свириденко / Facebook)

Безработные в Украине смогут присоединиться к Армии восстановления — работам по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или работам оборонного характера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Глава Минэкономики и первая вице-премьер Юлия Свириденко во время совещания сказала, что из-за полномасштабной войны в Украине по итогам года ожидается высокий уровень безработицы — около 30%.

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«Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, которые необходимы в регионах. На сегодня у нас две армии — одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн», — заявила она.

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В Минэкономики уточнили, что среди работ могут быть:

  • укрепление блокпостов, вырубка деревьев для окопов;
  • заготовка дров для военных и мирных жителей;
  • разбор завалов и восстановление домов и других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • укрепление дамб;
  • расчистка автодорог от завалов;
  • разгрузка гуманитарной помощи;
  • обустройство подвалов в многоэтажках и школах под укрытия;
  • ремонт в помещениях социальной сферы;
  • помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, пожилым людям.
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/pfbid0oaZvr3YT8N2L8VwcG9fu5Nd3CyyXXBYy2Wbq9wg7XX5KCnvsMUHkQcMqrsEfYjhTl

Работы будет организовывать военное командование вместе с ОВА, к ним смогут присоединиться зарегистрированные безработные и ВПЛ, у которых нет ограничений по состоянию здоровья. С участниками будут заключать контракты в соответствии с трудовым кодексом. По данным Минэкономики, такие работы уже начались в Сумской и Черниговской областях.

В июне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердит документ о том, что официально зарегистрированные безработные, которые не работают в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству защитных сооружений, ремонту и так далее.

https://www.youtube.com/embed/AMqqy_n8bAk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Безработица Минэкономики Безработные Война России против Украины Восстановление Украины

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