На международной выставке впервые представили украинский дрон Лютый

В Британии на международной выставке в рамках авиасалона Farnborough International Airshow впервые показали украинский ударный беспилотник Лютый .

Об этом сообщает Оборонка.

Журналисты отмечают, что этот украинский беспилотник презентовали вместе с макетами его разных боевых частей. Среди модификаций: под крыльями БПЛА установили образцы ракет, имеющие заявленную дальность поражения до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час.

Реклама

Фото: Оборонка

Отмечается, что ракеты позволят использовать этот БПЛА как многоразовую платформу для ударов в тыль врага.

Ударные БПЛА Лютый разработал и производит Укроборонпром. Ударный дрон-камикадзе имеет дальность полета более 1000 км. Оснащен боевой частью до 75 кг и навигацией с элементами искусственного интеллекта.

Фото: Оборонка

Применяется для ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу врага. Выделяется автономностью, точностью и возможностью массового использования.

BBC News Украина сообщало, что БПЛА Лютый впервые запустили по территории России в мае 2023 года, а в конце лета его запустили в серийное производство. Источник в украинской власти, причастный к производству дрона, говорил журналистам, что это уникальный аналог шахеда, способный во время полета менять высоту относительно рельефа поверхности и обладающий помехоустойчивостью.