На международной выставке впервые представили украинский дрон Лютый

21 июля, 14:59
Google Читайте NV в Google
Дрон Лютый впервые показали на международной выставке (Фото: Оборонка)

Дрон Лютый впервые показали на международной выставке (Фото: Оборонка)

В Британии на международной выставке в рамках авиасалона Farnborough International Airshow впервые показали украинский ударный беспилотник Лютый.

Об этом сообщает Оборонка.

Журналисты отмечают, что этот украинский беспилотник презентовали вместе с макетами его разных боевых частей. Среди модификаций: под крыльями БПЛА установили образцы ракет, имеющие заявленную дальность поражения до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час.

Реклама

Оборонка
Фото: Оборонка

Отмечается, что ракеты позволят использовать этот БПЛА как многоразовую платформу для ударов в тыль врага.

Ударные БПЛА Лютый разработал и производит Укроборонпром. Ударный дрон-камикадзе имеет дальность полета более 1000 км. Оснащен боевой частью до 75 кг и навигацией с элементами искусственного интеллекта.

Оборонка
Фото: Оборонка

Применяется для ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу врага. Выделяется автономностью, точностью и возможностью массового использования.

BBC News Украина сообщало, что БПЛА Лютый впервые запустили по территории России в мае 2023 года, а в конце лета его запустили в серийное производство. Источник в украинской власти, причастный к производству дрона, говорил журналистам, что это уникальный аналог шахеда, способный во время полета менять высоту относительно рельефа поверхности и обладающий помехоустойчивостью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Укроборонпром Война России против Украины Дроны Дрон Лютый

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies