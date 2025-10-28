В ноябре вступит в силу закон о безопасной упаковке

28 октября, 19:42
Закон устанавливает правила безопасности всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (Фото: ElasticComputeFarm via pixabay.com)

19 ноября вступает в силу в полном объеме Закон Украины О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Это один из документов большого евроинтеграционного пакета, принятый в 2022 году.

Этот закон устанавливает правила безопасности всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами  (упаковка, посуда, столовые приборы, оборудование, тара), объясняется на официальном портале Верховной Рады.

«Впервые на законодательном уровне введены европейские стандарты производства соответствующей упаковки и предметов с соблюдением надлежащей производственной практики  (GMP). Это гарантирует, что при обычном использовании материалы и предметы не будут попадать в пищевые продукты в количестве, которое может быть опасным для здоровья человека; менять состав продуктов; ухудшать вкус, запах или вид продукта», — отметили в пресс-службе парламента.

