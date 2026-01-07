Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины не предусматривают «ядерный зонт» (Фото: Petros Karadjias/Pool via REUTERS)

Гарантии безопасности для Украины от европейских партнеров и США не предусматривают «ядерный зонт».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он добавил, что с партнерами идет обсуждение о том, как будет происходить защита на земле, в небе, на море. Отдельно обсуждается и ПВО.

Реклама

«О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и Соединенных Штатов Америки, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек „противовоздушная оборона“», — сказал Зеленский.

По его словам, обсуждается вопрос усиления украинской армии и дополнительное финансирование для личного состава. Он подчеркнул, что ключевым остается вопрос укомплектованности боевых бригад и обеспечение их высокой боеспособности.

Зеленский отметил, что Украина ведет переговоры по получению отдельных лицензий для развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Ранее Зеленский заявил, что пока не получил от западных партнеров четкого ответа на вопрос, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения страны-агрессора и имеют ли готовый план действий.

Инфографика: NV

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.