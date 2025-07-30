Сырский поручил максимально перевести обучение военных под землю

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 30 июля, заявил, что обучение военных на полигонах и в учебных центрах должны максимально перевести под землю .

«Отдельно подчеркнул неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина… Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!» — написал Сырский на странице в Facebook.

В частности, он отметил, что во время совещания по вопросам подготовки отмечал курс базовой общевойсковой подготовки.

«Еще раз подчеркиваю: главное — это люди. Их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна», — добавил главнокомандующий ВСУ.

29 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Как сообщали в Сухопутных войсках, несмотря на принятые меры безопасности, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. Три человека погибли.

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Пострадали 14 военных, трое погибли.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.

24 июня российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

1 июля Сырский запретил в учебных центрах скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках.