Какое место в вашей квартире самое безопасное во время ракетного удара — объяснение от МВД 16 марта, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Бомбоубежище (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Самое безопасное место в вашем доме является то, которое отделяет вас от опасности ракетного удара по крайней мере двумя стенками.



Об основных правилах, спасающих жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок, напомнило Министерство внутренних дел в Украине.



Фото: МВД Украины/Telegram

В ведомстве подчеркивают, что от опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за другой от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у сопротивляющихся стен – они выдержат.





Также не стоит забывать и о правиле «двух выходов» в бомбоубежище.



В МВД отметили, что очень важно, чтобы укрытие имело, по меньшей мере, два выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом — это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.



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