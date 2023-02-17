«Нет тела — проблема исчезает». Террорист Безлер считает, что его планировали ликвидировать в Донецке — перехват разговора 17 февраля, 23:06 Игорь Безлер (Фото:Сергей Киселев/Коммерсантъ)

Главное управление разведки Министерства обороны в пятницу, 17 февраля, опубликовало перехват разговора российского террориста, одного из бывших главарей боевиков «ДНР» Игоря Безлера, с сотрудником ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Facebook, Безлер и его собеседник обсуждают взрывы во время прощания с ликвидированной террористкой Ольгой Качурой (Корсой) в районе драматического театра в оккупированном Донецке в августе 2022 года. Они рассказывают, как их настойчиво приглашали на похороны, что им кажется подозрительным. На прощании должны были присутствовать все командующие, и россияне предполагают, что их таким образом планировали ликвидировать.



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«Такое ощущение, что убийство Корсы специально спланировано, чтобы собрать всех и одним махом нас положить… Мне кажется, просто ее убрали, да и все. Проще убрать и дать „героя [террористической организации] „ДНР““ или России», — говорит сотрудник ФСБ, на что Безлер отвечает: «Есть тело, есть проблема, нет тела — и проблема исчезает».

Российские пропагандисты утверждали, что 4 августа 2022 года под удар попало здание театра в оккупированном Донецке, где должны были прощаться с террористкой Корсой, якобы погибли два человека. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда заявил, что Украина не имеет отношения к этим ударам.