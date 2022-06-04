Как изменяются правила приема украинских беженцев в странах ЕС 4 июня, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы в Болгарии ждут свой автобус, 31 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Спасиана Сергиева)

С 1 июня 2022 года в некоторых странах Евросоюза вступают в силу новые правила для вынужденных переселенцев из Украины — искателей временного убежища в связи с войной. Изменения будут касаться проезда, порядка получения соцвыплат и других аспектов.

Каких стран будут касаться этих изменения?



Новые правила будут действовать в Польше, Германии, Чехии, Швейцарии и Болгарии.

Правда ли, что проезд в общественном транспорте для украинцев будет платным?

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Да, одно из ключевых изменений касается именно проезда в общественном транспорте в указанных странах. До 1 июня украинцы могли пользоваться наземным, подземным и железнодорожным транспортом бесплатно. Для этого было достаточно показать паспорт, или оформить в железнодорожной кассе так называемый «нулевой», то есть бесплатный билет.

С 1 июня украинцы в Германии могут приобрести проездной билет за 9 евро в месяц, который можно купить здесь. Он действителен в городском транспорте и региональных поездах. Поезда дальнего сообщения будут платными. Исключение — проезд для граждан Украины, которые только прибыли в Германию и имеют соответствующую печать о пересечении границы в своем паспорте.

Платным будет и проезд в общественном транспорте в польской столице — Варшаве, а также в Кракове. Актуальные расценки на билеты и абонементы можно посмотреть вот здесь. Исключения — железнодорожные маршруты из приграничных к Украине городов: Хелма, Грубешева, Люблина, Дорогуска, Перемышля, Загужа, Ярослава, Жешува. Таким образом те украинцы, кто только прибывает в Польшу, смогут добраться до польских городов бесплатно.

Вместе с тем, поездки в поездах второго класса TLK и IC по территории Польши до сих пор остаются бесплатными для украинцев, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года и относятся к следующим категориям: дети до 18 лет, женщины и мужчины старше 60 лет, лица с инвалидностью.

Проезд для украинцев станет платным в Болгарии и Швейцарии. В Чехии планируют ввести абонементы стоимостью около 7 евро в месяц. Платным также станет и междугородное соединение в этой стране. Подробнее о правилах проезда по Чехии можно почитать вот здесь.

А что будет с социальными выплатами?

Вынужденные украинские переселенцы, находящиеся в Германии, с 1 июня должны подавать документы в местные центры занятости, то есть Job Centre, в своем городе. Эта структура будет заниматься социальными выплатами, а также поиском работы. Лица, которые отправились в центр занятости, должны посещать назначенные собеседования в структурах, которые готовы предоставить украинцам рабочие места. Кроме того, есть также возможность учиться на так называемых интеграционных курсах, где будут преподавать немецкий язык и историю для тех, кто планирует оставаться в Германии в долгосрочной перспективе.

Изменятся ли размеры социальных выплат?

С 1 июня 2022 года в Германии увеличат размер социальных выплат для украинцев: раньше суммы составляли 200 евро на ребенка и 340 евро на взрослого в месяц, и теперь они вырастут на 100 евро.

В Польше с 1 июля планируют перестать выплачивать денежную помощь украинцам вообще. Таким образом, местное правительство хочет стимулировать украинцев искать работу и обеспечивать себя самостоятельно. Исключения будут составлять лица с инвалидностью, беременные женщины, многодетные семьи. Сумма выплат составляет 40 злотых на человека в день.

Украинцы в Чехии с 21 марта 2022 года получают 5 тыс. крон — при условии, что пересекли границу после 24 февраля и имеют соответствующие отметки об этом. Украинские переселенцы в Болгарии могут получить единовременные выплаты в размере 375 левов. Подробная информация о порядке получения соцвыплат — на сайте Bulgaria for Ukraine.

Правда ли, что в некоторых странах наконец-то можно будет обменивать гривны на евро?

Да, с 1 июня появится возможность обменять наличную гривну на евро в Бельгии — соответствующее соглашение подписали Национальный банк Украины и Национальный банк Бельгии. Обменять деньги без комиссии в эквиваленте до 10 тыс. грн на человека можно будет в таких банках: в кассе национального банка, также Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC, KBC Brussels.

Верно ли, что некоторые страны перестанут принимать беженцев из Украины?

Информации о том, что какая-либо из стран ЕС совсем запретила въезд для украинских беженцев на свою территорию, нет. Однако некоторые страны пытаются урегулировать вопросы размещения украинцев так, чтобы равномерно распределить нагрузку на свои государственные структуры и избежать перенаселения. К примеру, украинские беженцы в Швейцарии больше не могут самостоятельно выбирать, где именно поселиться в этой стране. Людей распределяют по стране в соответствии с распоряжениями правительства. Переполнены также крупные города в Польше и Германии, поэтому тем, кто только пересекает границу и направляется в эти страны, не советуют выбирать для проживания такие города, как, например, Варшава или Краков в Польше, Берлин, Кельн или Мюнхен в Германии.

С 31 мая 2022 года украинцы, временно нашедшие бесплатное убежище в гостиницах на побережье Болгарии, будут вынуждены выселиться. Тех, кто не нашел работу и не может оплачивать жилье самостоятельно, расселят по муниципальным или государственным общежитиям — украинским беженцам уже готовы предоставить 15 тыс. койкомест.

Где искать информацию о дальнейших изменениях правил?

Обо всех изменениях о правилах пребывания украинцев, которые спасаются от войны, в странах Евросоюза, должны сообщать на специальном сайте здесь. Сохраните себе сайт Министерства иностранных дел Украины — через него вы можете найти контакты консульств и посольств Украины за рубежом, в нужной вам стране. Также полезную информацию можно найти на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных регионов. Кроме того, в фейсбуке и мессенджере Телеграм существует множество групп, сообществ и чатов для украинцев в той или иной стране. Там можно спросить совета, поделиться опытом или найти помощь в конкретном населенном пункте в одной из стран ЕС.

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