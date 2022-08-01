Вернутся ли украинские беженцы из-за границы? Эксперт назвал три важных фактора 1 августа, 15:09 Украинские беженки выглядывают из окна поезда из Одессы в Перемышле, 21 апреля (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов в интервью НВ назвал три фактора которые будут влиять на возвращение украинских беженцев из-за границы.

«Основной фактор — это окончание войны. Если война закончится таким образом, что станет ясно, что мир стабилен, то очень многие будут готовы возвращаться назад, даже если их бытовые условия не будут здесь комфортными. Если мир, по их мнению, будет нестабильным и будет сохраняться значительная стратегическая неопределенность, то они, даже при большем комфорте дома, будут оставаться в некомфортных условиях в ЕС», — сказал он.

Видео дня

По словам Глебовицкого, это часть мышления безопасности, унаследованного из советских травм и из исторической памяти.

Вторым фактором эксперт назвал продолжительность войны — «сколько зим перезимуют украинцы перед тем, как они смогут вернуться».

«Чем больше сезонов они проведут за границей, тем меньше будет желание возвращаться», — считает он.

Кроме того, Глебовицкий предположил, что многие европейские страны создадут скрытые инструменты для удержания украинцев — преимущественно женщин с детьми, чтобы решить свои демографические проблемы.

«Это могут быть налоговые кредиты, какие-то возможности для обучения или какие-то другие возможности развития, которые в настоящее время невозможны в Украине. И таким образом они будут добиваться, чтобы люди оставались за пределами Украины на более длительный срок», — объяснил эксперт.

Глебовицкий добавил, что могут быть и другие факторы, которые повлияют на решение украинских беженцев о возвращении домой.

В июне украинский социолог, гендиректор Киевского международного института социологии, Владимир Паниотто спрогнозирвал вторую волну миграции после окончания войны.

По его словам, семьи, которые «укоренятся» за границей, попытаются забрать своих мужчин, которым сейчас запрещен выезд из Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 20 июля статус временной защиты в Европе получили 3 млн 709,33 тысяч украинцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.