Полковник стрелял в руку и ногу пленному. Старший лейтенант армии РФ рассказал СМИ о пытках военных и гражданских украинцев 2 февраля, 15:48 Сюжет Кадр из видеообращения Константина Ефремова (Фото:Гулагу-нет Официальный канал via YouTube)

Участвовавший в российском вторжении в Украину старший лейтенант российской армии Константин Ефремов, после увольнения и бегства из России рассказал СМИ о пытках военных и гражданских украинцев, свидетелем которых он стал.

Ефремов в интервью BBC утверждает, что не убивал украинских военных и вместе с некоторыми сослуживцами пытался помочь украинским военнопленным, подвергающимся жестокому обращению.

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Также он сказал, что после отказа возвращаться в Украину был уволен, обвинен в «грубом дисциплинарном проступке», уехал из России, чтобы избежать мобилизации, и сейчас в России его считают предателем и перебежчиком.

Российский информационный ресурс Агентство.Новости утверждает, что Ефремов — самый высокопоставленный российский военный, публично заявивший о военных преступлениях сослуживцев.

Что рассказал Ефремов об известных ему случаях военных преступлений

По словам Ефремова, его направили в оккупированный Крым из Чечни, где он служил сапером, под предлогом военных учений. В Крыму он был временно назначен командиром стрелкового взвода, который 27 февраля 2022 года направили в Мелитополь. В течение 10 дней они находились на аэродроме, захваченном российскими войсками.



«Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они облазили все самолеты и обошли все здания. Один солдат забрал газонокосилку. Он гордо сказал: «Я возьму ее домой и буду косить траву возле нашей казармы. Ведра, топоры, велосипеды — они запихали все это в свои грузовики. Так много вещей, что им приходилось сидеть на корточках, чтобы поместиться самим», — описывает он мародерство сослуживцев.

Ефремов и восемь солдат под его командованием охраняли российскую артиллерийскую часть в Мелитополе в течение полутора месяцев.

«Все это время мы спали на улице. Мы были так голодны, что начали охотиться на кроликов и фазанов. Однажды мы наткнулись на особняк. Там был российский боец. „Мы из 100-й бригады и сейчас живем здесь“, — сказал солдат. Еды было так много. Холодильники были забиты. Еды бы хватило, чтобы пережить ядерную войну. Но жившие там солдаты ловили японских карпов в пруду снаружи и ели их», — утверждает он.

Также старший лейтенант российской армии рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Гулагу-нет, что российские военные массово вымогали или крали автомобили украинцев.

По словам Ефремова, в апреле группа военных под его командованием отправилась охранять «штаб тыла» в город Бильмак, к северо-востоку от Мелитополя, где он стал свидетелем жестокого обращения с пленными украинскими военнослужащими и гражданскими во время допросов.

По словам старшего лейтенанта армии РФ, однажды привели троих военнопленных, один из которых признался, что он снайпер.

«Услышав это, российский полковник потерял рассудок. Он ударил его, стянул с украинца брюки и спросил, женат ли он. „Да“, — ответил заключенный. — Тогда кто-нибудь, принесите мне швабру, — сказал полковник, — мы превратим тебя в девочку и отправим видео твоей жене».

Ефремов также рассказал о случае, когда полковник выбил несколько зубов этому военнопленному за то, что тот не понял требования перечислить всех украинских националистов в его части.

«Полковник приставил пистолет ко лбу заключенного и сказал: „Я досчитаю до трех и выстрелю тебе в голову“. Он сосчитал, а потом выстрелил прямо возле его головы, с обеих сторон. Полковник начал кричать на него. Я сказал: „Товарищ полковник! Он вас не слышит, вы его оглушили!“», — описывает он еще один инцидент во время допроса украинского снайпера.

Ефремов также утверждает, что полковник приказал давать удерживаемым украинцам только воду и сухари, а он сам и его сослуживцы пытались передать им горячий чай, сигареты и еду и ночью подбросить сена, чтобы они не спали на голой земле.

По словам старшего лейтенанта российской армии, во время еще одного допроса полковник выстрелил украинскому военнопленному в руку и в ногу под колено, задев при этом кость. Ефремов говорит, что его люди перевязали пленного, пошли к российским командирам — «не к полковнику, он сошел с ума» — и сказали, что пленного нужно отправить в госпиталь, иначе он умрет от потери крови.

«Мы переодели его в российскую форму и отвезли в госпиталь. Мы сказали ему: „Не говори, что ты украинский военнопленный, потому что либо врачи откажутся тебя лечить, либо раненые российские солдаты услышат и застрелят тебя, и мы не сможем их остановить“», — рассказал Ефремов.

BBC отмечает, что независимо подтвердить конкретные утверждения Константина Ефремова о пытках не удалось, но они согласуются с другими утверждениями о жестоком обращении с украинскими заключенными.

В видео на YouTube канале Гулагу-нет Ефремов также говорит, что был свидетелем «создания импровизированных тюрем в здании школы в поселке Бильмак Запорожской области». Он уточняет, что жертвами пыток, унижений и избиений, которые он видел, были военнослужащие 36 бригады ВСУ и мирные жители.

«На моих глазах заместитель командира 42 мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Шапага Виталий Пронасович, находясь в нетрезвом виде прострелил руку и ногу военнослужащему 36 бригады морской пехоты ВСУ. Также он допрашивал гражданских, которых подозревали в пособничесстве ВСУ. Запугивания, унижения, травля, со всем этим я и мои товарищи столкнулись при попытке уволится и не участвовать в этом безумии. О всех преступлениях полковника Шапаги был в курсе начальник штаба дивизии полковник Саенко Александр Александрович. Также был в курсе и сам командир дивизии», — утверждает он в этом видео.

Ефремов говорит, что при нем в поселке Бильмак Запорожской области, кроме троих военнослужащих 36 бригады, под стражей сдержались трое гражданских, и ему известно еще по крайней мере о 20 военнопленных из ВСУ, которых допрашивал и пытал полковник Шапага в разных местах.

Одному из удерживаемых гражданских было около 60 лет, еще один был несовершеннолетний. Российский офицер рассказал, что ему было от 15 до 17 лет. Обоих подозревали в том, что они корректируют украинскую артиллерию. Третьего гражданского задержали после того, как он отказался отдать на блокпосту оккупантов свой iPhone. Он оказался анестезиологом, который в 2015 году оперировал раненных пророссийских боевиков на Донбассе.

Пленных, которых видел Ефремов, удерживали с завязанными глазами и связанными руками — «так, что у них уже пальцы синели».

Что Ефремов рассказал о себе

В видео, опубликованном на канале Гулагу-нет на YouTube Ефремов говорит, что служил в ВС РФ с 2013 года, родился и живет во Владикавказе.



Ефремов утверждает, что он против войны. Он говорит, что не участвовал ни в оккупации Крыма, ни в войне на Донбассе, ни в войне в Сирии.

«Последние три года (до полномасштабной ввойны России против Украины — ред.) я занимался разминированием в Чечне, месте, которое пережило две войны. Я думаю, что работа, которую я там проделал, принесла пользу людям», — заявил Ефремов.

По его словам, он был начальником саперного подразделения 42-й мотострелковой дивизии и обычно находился в Чечне, на Северном Кавказе.

10 февраля 2022 года он прибыл со своими людьми в Крым якобы для участия в «военных учениях».

«В то время никто не верил, что будет война. Все думали, что это всего лишь учения. Я уверен, что даже старшие офицеры не знали», — говорит Ефремов.

Он также утверждает, что 24 февраля, когда началась война, решил уволиться и объяснил командиру свою позицию.

«Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом. Я оставил оружие, сел в такси и уехал. Я хотел вернуться на свою базу в Чечне и официально уйти в отставку. Потом мне позвонили товарищи с предупреждением. Полковник (в интервью на канале YouTube Гулагу-нет Ефремов говорит, что речь идет о полковнике Саенко — ред.) обещал посадить меня в тюрьму на срок до 10 лет за дезертирство и предупредил полицию», — рассказал Ефремов.

По его словам, он решил вернуться после того, как ему посоветовал это адвокат.

Для подтверждения своей личности и перемещений по Украине весной 2022 года Ефремов прислал BBC фотографии и документы. BBC удалось подтвердить, что фотографии сделаны на авиабазе в Мелитополе.

После участии в войне в Украине, где, как заявил старший лейтенант на видео, опубликованном Гулагу-нет, он находился до 24 мая, он вернулся в Чечню, где написал заявление об увольнении.

«Мне начали угрожать. Офицеры, которые ни дня не были в Украине, говорили мне, что я трус и предатель. Они не позволили мне уйти в отставку. Меня уволили», — рассказал Ефремов.

Он показал BBC документы, в которых его обвиняют в «уклонении от исполнения своих обязанностей» и игнорировании приказа вернуться в Украину, которое трактуют как «грубый дисциплинарный проступок».

В еще одном документе говорится о «досрочном увольнении Ефремова с военной службы… за нарушение контракта».

«После 10 лет службы меня объявили предателем, перебежчиком только потому, что я не хотел убивать людей. Но я был рад, что теперь я свободный человек, что мне не придется убивать или быть убитым», — говорит он.

Ефремов также рассказал, что после объявления в России «частичной мобилизации» прятался от военкомов и соседей, так как считал, что его не оставят в покое. В конце концов он связался с российской правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему покинуть Россию.

«По счастливой случайности и по Божьей воле, за то время, пока я находился на территории Украины, мне не пришлось стрелять в ВСУ, мне не пришлось участвовать в столкновениях, в которых бы пострадали ВСУ или мирные граждане. Я не занимался мародерством, не занимался вымогательством», — утверждает он в интервью Гулагу-нет.

Интервьюер упоминает, что на момент интервью Ефремов уже «пересек Атлантический океан».