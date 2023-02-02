Полковник стрелял в руку и ногу пленному. Старший лейтенант армии РФ рассказал СМИ о пытках военных и гражданских украинцев

2 февраля, 15:48
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Кадр из видеообращения Константина Ефремова (Фото:Гулагу-нет Официальный канал via YouTube)

Кадр из видеообращения Константина Ефремова (Фото:Гулагу-нет Официальный канал via YouTube)

Участвовавший в российском вторжении в Украину старший лейтенант российской армии Константин Ефремов, после увольнения и бегства из России рассказал СМИ о пытках военных и гражданских украинцев, свидетелем которых он стал.

Ефремов в интервью BBC утверждает, что не убивал украинских военных и вместе с некоторыми сослуживцами пытался помочь украинским военнопленным, подвергающимся жестокому обращению.

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Также он сказал, что после отказа возвращаться в Украину был уволен, обвинен в «грубом дисциплинарном проступке», уехал из России, чтобы избежать мобилизации, и сейчас в России его считают предателем и перебежчиком.

Российский информационный ресурс Агентство.Новости утверждает, что Ефремов — самый высокопоставленный российский военный, публично заявивший о военных преступлениях сослуживцев.

Что рассказал Ефремов об известных ему случаях военных преступлений

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По словам Ефремова, его направили в оккупированный Крым из Чечни, где он служил сапером, под предлогом военных учений. В Крыму он был временно назначен командиром стрелкового взвода, который 27 февраля 2022 года направили в Мелитополь. В течение 10 дней они находились на аэродроме, захваченном российскими войсками.

«Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они облазили все самолеты и обошли все здания. Один солдат забрал газонокосилку. Он гордо сказал: «Я возьму ее домой и буду косить траву возле нашей казармы. Ведра, топоры, велосипеды — они запихали все это в свои грузовики. Так много вещей, что им приходилось сидеть на корточках, чтобы поместиться самим», — описывает он мародерство сослуживцев.

Ефремов и восемь солдат под его командованием охраняли российскую артиллерийскую часть в Мелитополе в течение полутора месяцев.

«Все это время мы спали на улице. Мы были так голодны, что начали охотиться на кроликов и фазанов. Однажды мы наткнулись на особняк. Там был российский боец. „Мы из 100-й бригады и сейчас живем здесь“, — сказал солдат. Еды было так много. Холодильники были забиты. Еды бы хватило, чтобы пережить ядерную войну. Но жившие там солдаты ловили японских карпов в пруду снаружи и ели их», — утверждает он.

Также старший лейтенант российской армии рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Гулагу-нет, что российские военные массово вымогали или крали автомобили украинцев.

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По словам Ефремова, в апреле группа военных под его командованием отправилась охранять «штаб тыла» в город Бильмак, к северо-востоку от Мелитополя, где он стал свидетелем жестокого обращения с пленными украинскими военнослужащими и гражданскими во время допросов.

По словам старшего лейтенанта армии РФ, однажды привели троих военнопленных, один из которых признался, что он снайпер.

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«Услышав это, российский полковник потерял рассудок. Он ударил его, стянул с украинца брюки и спросил, женат ли он. „Да“, — ответил заключенный. — Тогда кто-нибудь, принесите мне швабру, — сказал полковник, — мы превратим тебя в девочку и отправим видео твоей жене».

Ефремов также рассказал о случае, когда полковник выбил несколько зубов этому военнопленному за то, что тот не понял требования перечислить всех украинских националистов в его части.

«Полковник приставил пистолет ко лбу заключенного и сказал: „Я досчитаю до трех и выстрелю тебе в голову“. Он сосчитал, а потом выстрелил прямо возле его головы, с обеих сторон. Полковник начал кричать на него. Я сказал: „Товарищ полковник! Он вас не слышит, вы его оглушили!“», — описывает он еще один инцидент во время допроса украинского снайпера.

Ефремов также утверждает, что полковник приказал давать удерживаемым украинцам только воду и сухари, а он сам и его сослуживцы пытались передать им горячий чай, сигареты и еду и ночью подбросить сена, чтобы они не спали на голой земле.

По словам старшего лейтенанта российской армии, во время еще одного допроса полковник выстрелил украинскому военнопленному в руку и в ногу под колено, задев при этом кость. Ефремов говорит, что его люди перевязали пленного, пошли к российским командирам — «не к полковнику, он сошел с ума» — и сказали, что пленного нужно отправить в госпиталь, иначе он умрет от потери крови.

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«Мы переодели его в российскую форму и отвезли в госпиталь. Мы сказали ему: „Не говори, что ты украинский военнопленный, потому что либо врачи откажутся тебя лечить, либо раненые российские солдаты услышат и застрелят тебя, и мы не сможем их остановить“», — рассказал Ефремов.

BBC отмечает, что независимо подтвердить конкретные утверждения Константина Ефремова о пытках не удалось, но они согласуются с другими утверждениями о жестоком обращении с украинскими заключенными.

В видео на YouTube канале Гулагу-нет Ефремов также говорит, что был свидетелем «создания импровизированных тюрем в здании школы в поселке Бильмак Запорожской области». Он уточняет, что жертвами пыток, унижений и избиений, которые он видел, были военнослужащие 36 бригады ВСУ и мирные жители.

https://www.youtube.com/watch?v=eQszQlZrCkQ

«На моих глазах заместитель командира 42 мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Шапага Виталий Пронасович, находясь в нетрезвом виде прострелил руку и ногу военнослужащему 36 бригады морской пехоты ВСУ. Также он допрашивал гражданских, которых подозревали в пособничесстве ВСУ. Запугивания, унижения, травля, со всем этим я и мои товарищи столкнулись при попытке уволится и не участвовать в этом безумии. О всех преступлениях полковника Шапаги был в курсе начальник штаба дивизии полковник Саенко Александр Александрович. Также был в курсе и сам командир дивизии», — утверждает он в этом видео.

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Ефремов говорит, что при нем в поселке Бильмак Запорожской области, кроме троих военнослужащих 36 бригады, под стражей сдержались трое гражданских, и ему известно еще по крайней мере о 20 военнопленных из ВСУ, которых допрашивал и пытал полковник Шапага в разных местах.

Одному из удерживаемых гражданских было около 60 лет, еще один был несовершеннолетний. Российский офицер рассказал, что ему было от 15 до 17 лет. Обоих подозревали в том, что они корректируют украинскую артиллерию. Третьего гражданского задержали после того, как он отказался отдать на блокпосту оккупантов свой iPhone. Он оказался анестезиологом, который в 2015 году оперировал раненных пророссийских боевиков на Донбассе.

Пленных, которых видел Ефремов, удерживали с завязанными глазами и связанными руками — «так, что у них уже пальцы синели».

Что Ефремов рассказал о себе

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В видео, опубликованном на канале Гулагу-нет на YouTube Ефремов говорит, что служил в ВС РФ с 2013 года, родился и живет во Владикавказе.

Ефремов утверждает, что он против войны. Он говорит, что не участвовал ни в оккупации Крыма, ни в войне на Донбассе, ни в войне в Сирии.

«Последние три года (до полномасштабной ввойны России против Украины — ред.) я занимался разминированием в Чечне, месте, которое пережило две войны. Я думаю, что работа, которую я там проделал, принесла пользу людям», — заявил Ефремов.

По его словам, он был начальником саперного подразделения 42-й мотострелковой дивизии и обычно находился в Чечне, на Северном Кавказе.

10 февраля 2022 года он прибыл со своими людьми в Крым якобы для участия в «военных учениях».

«В то время никто не верил, что будет война. Все думали, что это всего лишь учения. Я уверен, что даже старшие офицеры не знали», — говорит Ефремов.

Он также утверждает, что 24 февраля, когда началась война, решил уволиться и объяснил командиру свою позицию.

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«Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом. Я оставил оружие, сел в такси и уехал. Я хотел вернуться на свою базу в Чечне и официально уйти в отставку. Потом мне позвонили товарищи с предупреждением. Полковник (в интервью на канале YouTube Гулагу-нет Ефремов говорит, что речь идет о полковнике Саенко — ред.) обещал посадить меня в тюрьму на срок до 10 лет за дезертирство и предупредил полицию», — рассказал Ефремов.

По его словам, он решил вернуться после того, как ему посоветовал это адвокат.

Для подтверждения своей личности и перемещений по Украине весной 2022 года Ефремов прислал BBC фотографии и документы. BBC удалось подтвердить, что фотографии сделаны на авиабазе в Мелитополе.

После участии в войне в Украине, где, как заявил старший лейтенант на видео, опубликованном Гулагу-нет, он находился до 24 мая, он вернулся в Чечню, где написал заявление об увольнении.

«Мне начали угрожать. Офицеры, которые ни дня не были в Украине, говорили мне, что я трус и предатель. Они не позволили мне уйти в отставку. Меня уволили», — рассказал Ефремов.

Он показал BBC документы, в которых его обвиняют в «уклонении от исполнения своих обязанностей» и игнорировании приказа вернуться в Украину, которое трактуют как «грубый дисциплинарный проступок».

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В еще одном документе говорится о «досрочном увольнении Ефремова с военной службы… за нарушение контракта».

«После 10 лет службы меня объявили предателем, перебежчиком только потому, что я не хотел убивать людей. Но я был рад, что теперь я свободный человек, что мне не придется убивать или быть убитым», — говорит он.

Ефремов также рассказал, что после объявления в России «частичной мобилизации» прятался от военкомов и соседей, так как считал, что его не оставят в покое. В конце концов он связался с российской правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему покинуть Россию.

«По счастливой случайности и по Божьей воле, за то время, пока я находился на территории Украины, мне не пришлось стрелять в ВСУ, мне не пришлось участвовать в столкновениях, в которых бы пострадали ВСУ или мирные граждане. Я не занимался мародерством, не занимался вымогательством», — утверждает он в интервью Гулагу-нет.

Интервьюер упоминает, что на момент интервью Ефремов уже «пересек Атлантический океан».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Пытки Российские военные Война в Украине Военнопленные Российско-украинская война Сюжет NV Война России против Украины

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