Ракетный террор России. Что нужно Украине, чтобы защитить собственное небо — объясняет авиационный эксперт 31 октября, 21:20 Эксклюзив НВ Люди прячутся в метрополитене Киева во время российской ракетной атаки 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Валерий Романенко, авиационный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ, какие технологии и системы ПВО и ПРО нужны Украине для защиты собственного неба на фоне новой российской ракетной атаки по критической инфраструктуре государства.

— Давайте попробуем разобраться, сколько еще и чего нужно Украине, чтобы такие ракетные обстрелы, которые мы видим сегодня, а до этого видели уже несколько понедельников, были для оккупантов менее результативными? Насколько мы далеки от того, чтобы лучше прикрыть небо?

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— К сожалению, очень далеки, потому что у нас все еще нет единой такой современной системы ПВО и ПРО. Я имею в виду [обороны] против крылатых ракет даже. Об обороне против баллистических ракет речь даже не идет. Здесь, к сожалению, очень многие более богатые страны не могут себе ее позволить.

Но что мне внушает некоторый оптимизм, что командующий воздушными силами США в своем выступлении, в комментариях после очередного Рамштайна рассказал, что в Украине нужно не просто давать зенитно-ракетные комплексы, а строить комплексную систему, которая должна включать в себя все три вида, ракеты малой дальности, ракеты средней дальности, ракеты большой дальности, эшелонированную по высоте, и нужно строить единую систему. Это уже первые шаги в нужном направлении.

— Но ведь это не строится за месяц даже. А у нас за последний месяц три понедельника из четырех — это ракетный террор, причем по объектам именно энергетической инфраструктуры. А можно ли поговорить о каких-то системах, которые позволили бы закрыть именно ГЭC или ТЭЦ?

— Поговорить о системах можно, но от этого они не появятся. Здесь какая у нас проблема? Нам дают системы по одной, по две, по три. А нам нужно 10, 20, 30. Потому что мы получили один IRIS-T, значит разбили его, эту батарею можно на три взвода разбить. Поставили, например, я ведь не говорю, что это наверняка так сделали, поставили в трех разных местах. Но у нас таких мест, по которым россияне активно бьют при малейшей возможности, у нас их десятки.

И, к сожалению, нам не дают наиболее эффективное оружие. Сколько нам обещали? Этот IRIS-T нам обещали с июля, получили один. NASAMS обещают получить только в ноябре, и то пока один, может, два передадут сразу.

Истребители, как шла речь о них, пожалуй, еще в начале где-то, в мае начинали мы разговоры, мы с вами обсуждали это, так тема еще не сдвинулась [с места] в этом плане. То есть мы пока должны обходиться собственными силами, но уже Франция обещает нам дать системы, которые позволят активнее воевать с Shahed.

А такие же системы нам обещает Испания первой, а потом подключаются США. То есть некоторые крылатые ракеты, наносящие удары, с ними бороться могут только хорошие зенитно-ракетные комплексы серьезные. А вот Shahed, которые истощают нашу ПВО, потому что по ним приходится использовать наши зенитные ракеты серьезные, дорогие и авиационные ракеты, против [иранских дронов] оружие мы получим. А сейчас стараются многие объекты инфраструктуры россияне уничтожать именно ими.

— Вы уже сказали о поставках самолетов, и здесь для меня горькая, но положительная новость. Есть сообщения от командования, что воздушные силы ВСУ определили группу летчиков, которые могут приступить к обучению на современных иностранных истребителях.

Мы с июня говорим о том, что США выделили определенный бюджет для обучения украинских пилотов. Сейчас у нас 31 октября. Или мы так затормозили процесс? Или это какая часть, которую мы не очень понимаем?

— Нет, это все еще политическое решение, по которому самолеты пока даже не обещают. Вы же видите, что мы определили, мы сформировали группу и это правильно. Это постоянное давление и это постоянная формулировка, активная формулировка наших потребностей, не просто наших прихотей, а наших неотложных потребностей, самых насущных потребностей. Ибо без самолетов, а также без воздушных радаров, мы не сможем надежно оградить наше небо от крылатых ракет и Shahed. Относительно баллистических ракет, с этим проблемы были, есть и будут.

Но это отдельный разговор. А что касается пилотов, это хорошо, если отобрана группа, учтено то, что это должны быть пилоты соответствующей подготовки профессиональной, языковой подготовки, это лишний раз подчеркивает, что сдерживание ситуации не по нашей причине, а по причине наших союзников, которые все еще не решили Они с 31 июля, когда Конгресс принял решение о подготовке украинских пилотов, все еще изучают вопрос, какой именно тип истребителей предоставить Украине.

— А пока они не решат этот вопрос, соответственно, нет смысла начинать обучение, потому что учить надо уже на ту систему, я правильно понимаю эту связь?

— Не совсем так. Первоначально можно было сделать подготовку на американском типе тренировочного самолета. Все равно этого этапа не миновать, и начинать можно было бы уже сейчас. После того как мы привыкнем к кабине многофункционального тренировочного самолета, нам будет гораздо легче ориентироваться в огромных информационных потоках, поступающих на борт современного многофункционального истребителя. То ли F-16, то ли F-18, то ли упаси Боже, какой-то европейский тип.

— Кирилл Буданов и его прогнозы часто сбывались, кстати, прогнозирует сейчас, что к лету мы будем вести бои за освобождение Крыма. Если сейчас только определяются, какой тип самолета Украине предоставлять, а обучение еще не началось, судя по официальным сообщениям, то что мы должны понимать?

Если самолеты и будут, то запланированы уже на период после освобождения всех территорий? Я не понимаю, как это рассматривать. Это ведь не за месяц можно научить пилоты на тот же F-16?

— Да, это требует минимально полугода подготовки для того, чтобы летчик был готов для ведения как воздушных боев, так и ударов по наземным целям. Поскольку современные многоцелевые истребители, они самолеты универсальные.

Если сейчас у нас есть четыре типа боевых самолетов, то в новой системе нашей противовоздушной обороны и военной авиации мы будем иметь только один тип. Максимально два типа. Возможно, если выберем F-15, в пару к нему пойдет F-16.

А если выберем, например, F-18, то хватит одного типа, он достаточно многофункциональная машина и многоцелевая. Подготовка действительно примерно полгода, из них, собственно, летная подготовка 4−5 месяцев, и подготовка в зависимости от уровня, так называемая подготовка к боевым действиям, к воздушным боям.

И это базовая подготовка. Базовая подготовка [длится] минимально полгода, может, на месяц-два больше. Зависит от того, насколько наши летчики будут готовы в языковом плане работать с инструкторами, привыкшими разговаривать на профессиональном авиационном английском.

— Здесь уже информация, что Иран собирается поставлять в Россию еще какие-то новые дроны и оперативно-тактические ракеты с дальностью до 700 километров. А уже есть понимание, чем и можно ли будет украинским защитникам эти все иранские истории сбивать?

— Пока шла речь о новом иранском дроне Arash-2. Но что это такое, его не представили в полном составе, его только планер представили. Неизвестно даже, какого типа двигатель будет на нем стоять. То ли будет реактивный двигатель, как говорят иранцы, то ли это будет поршневой двигатель. А от этого его свойства в два раза могут отличаться.

— Это по скорости подразумевается или по дальности?

— Скорость и дальность тоже. К примеру, скорость с реактивным двигателем может достигать 400 километров. А если поршневой двигатель, то такая же как у Shahed, примерно 200 км в час. А дальше единственное, что они такой отличительной чертой этого Arash-2 называют, что это уже будет не ящик со взрывчаткой и крыльями, а это будет полноценный дрон.

У него будет система оптоэлектронная или телевизионная система наведения, то есть он способен будет выбирать цель, в момент выбирать какое-то важнейшее место удара и сможет работать по движущимся целям. Но пока те пуски, что они делали, и те фотографии, что они делали, хорошо видно, что стоит обычный поршневой двигатель. И для нас никаких новых угроз этот дрон не несет.

А что касается ракет, то они выпускают два вида ракет. К сожалению, оба типа — баллистические ракеты, противодействовать которым, уничтожать их физически, нам будет очень тяжело. Ибо у них большая скорость, это фактически аналоги Искандера, которыми россияне нас обстреливают с самого первого дня войны.

Это первая ракета Fateh-110, которая имеет на борту боевую часть 700 кг взрывчатки и способна лететь на 500 км. А вторая ракета — это Zolfaghar. Они что сделали? Они уменьшили количество взрывчатки на борту и прибавили дальность, добавили количество топлива. Эта ракета имеет 300 кг взрывчатки на борту, но способна лететь на 700 км, это тоже баллистическая ракета.

Но у меня большие сомнения, что иранцы смогут делать все это в современных условиях, когда им еще прикрутят краны в смысле радиоэлектронных комплектующих. Потому что россияне уже вчера была информация, что они уже скупают холодильники и еще какие-то изделия для того, чтобы снимать с них радиоэлектронные элементы для комплектации своего оружия.