Без вражеского контента. Депутаты предлагают запретить в Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу

Скорее всего, каналы понесут штрафы за трансляцию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России

Депутаты предлагают запретить в Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу, который состоится в России. Соответствующий проект был направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в комментарии радио НВ сказал: "Будут настаивать, чтобы документ рассмотрели на этой неделе. По мнению авторов, запрет на трансляцию футбольных матчей станет "актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора".

Депутаты решили, что пока недостаточно предварительного изменения закона, которое позволяет не транслировать мероприятие с элементами пропаганды.

"Мы не исключаем, что какие-то вещатели купят лицензию и будут показывать матч. У нас достаточно каналов, которые нацелены на РФ, в том числе на некоторые российские телеканалы", - добавил нардеп Игорь Мосийчук.

Телеканалы Футбол 1 и Футбол 2 не будут транслировать ЧМ-2018

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова отметила радио НВ, что все предложения о запрете трансляции рассмотрят как можно быстрее.

"Люди смогут смотреть трансляцию через интернет, а вот вещатели понесут за трансляцию штрафы", - подчеркнула медиаэксперт.

Разговоры о приобретении сублицензии были еще в 2013 году, однако пока трансляцию никто не планирует, сообщил в комментарии радио НВ директор телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 Александр Денисов. Нет необходимости в каких-либо документах запрета, потому что вещатели не заинтересованы в показе таких событий. Денисов отмечает, что спортивные каналы не готовы показывать чемпионат мира, потому что материалы так или иначе касаются элементов пропаганды России.

Смотрите также

Проект постановления может и не пройти правовую экспертизу в Верховной Раде. Для депутатов важно было громкое заявление, которое сработает на имидж. Тем более, парламент не имеет права запрещать коммерческим вещателям формировать свой контент.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания говорит, что существует понятие "рекомендательный характер", что лучше подходит для описания нарратива парламента.

"Вспомнить хотя бы спортивные события 2014 года, что там вытворяла Россия. Каждое мгновение чемпионата Европы будет использовано, чтобы оправдать позицию России в мире. Наша задача - не потакать им", - отметил Аласания.

Еще в феврале Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитации украинских журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу в России. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матч ЧМ 2018.