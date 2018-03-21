Без воды и еды. В аэропорту Одессы пассажиры более десяти часов были заблокированы в самолете

В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus.

Как сообщает ТСН, самолет должен был выполнять рейс в Анкару. Людей запустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.

Сначала поступило сообщение о минировании судна, затем о его технических неполадках, потом говорили о сложных погодных условиях.

Пассажиры рассказывали, что в самолете не оказалось ни воды, ни еды. Турецкая и украинская стороны обвиняли друг друга в инциденте.

У пассажиров начали сдавать нервы, на борту произошла драка. Из самолета никого не выпускали до тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты. Позже тем, кто не хотел лететь, позволили покинуть борт.

Отмечается, что из-за инцидента те, у кого были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи.

Большинство пассажиров в самолете были турками.