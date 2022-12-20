В Киевской области полностью обесточена Бучанская громада: ситуация может ухудшиться 20 декабря, 13:13 Бучанская громада в Киевской области осталась без света (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

Бучанская громада в Киевской области полностью обесточен из-за серьезных повреждений энергосистемы.

Как сообщил в Facebook мэр Бучи Анатолий Федорук, без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенка и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.

«Прошу руководителей ОСМД, управляющих компаний и предпринимателей и всех жителей громады самоорганизовываться для помощи соседям и друг другу, поскольку ситуация может ухудшиться», — подчеркнул Федорук.

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По его словам, объекты социальной сферы и критической инфраструктуры будут запитаны от альтернативных источников, а в случае технической возможности будут временно иметь стабильное электропитание от сетей ДТЭК.

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

