Кремль годами стремился к тому, чтобы заморозить Украину и заставить ее подчиниться, но этой зимой российские атаки стали самыми разрушительными за всю историю.

Об этом в четверг, 15 января пишет The New York Times (NYT) в материале, посвященном российским атакам в лютый мороз, в результате которых миллионы украинцев остались без отопления и электричества.

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Как раз в тот момент, когда в Киеве наступили сильные морозы, Россия активизировала попытки вывести из строя городскую систему отопления и электроснабжения, констатируют авторы статьи. Удары направлены на то, чтобы подорвать моральный дух населения и оказать давление на правительство, чтобы оно пошло на уступки в мирных переговорах, организованных администрацией президента США Дональда Трампа.

Несмотря на то, что боевые действия идут вдали от Киева, украинская столица по-прежнему является символической целью, подчеркивает NYT. Город остается вне досягаемости сухопутных оккупационных войск РФ, но достижимой целью для российских БпЛА и ракет.

«Цель России — сделать город непригодным для жизни», — подчеркивается в статье.

Раньше Москва пыталась вывести из строя общенациональную энергосистему, но ей это не удалось — Украина справилась с ситуацией, перенаправив электроэнергию в обход разбитого оборудования.

Другие стратегии предусматривали удары по трансформаторным подстанциям, обслуживающим атомные электростанции, являющиеся основными источниками энергии для страны.

В комментарии NYT директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что «этой зимой Россия сузила круг своих целей до трех городов — Киева, Одессы и Днепра». Цель Москвы, вероятно, заключается в том, чтобы отрезать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Удары повторяются примерно каждые две недели, чтобы ремонтные работы не были завершены.

В пятницу, 9 января, Россия ударила по трансформаторным подстанциям в столице и окрестностях города. Эти атаки лишили Киев электроснабжения из других регионов страны. Также были атакованы все три электростанции в городе. Во вторник, 13 января, город, который, как правило, потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал на менее чем одной десятой этой мощности.

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«Мы боремся за выживание», — сказал в комментарии NYT мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что у городской системы ПВО заканчиваются боеприпасы, особенно перехватчики Patriot, и призвал союзников Украины увеличить поставки.

По его словам, некоторые инфраструктурные объекты, по которым Россия ударила в пятницу, подверглись повторному обстрелу в понедельник вечером.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.