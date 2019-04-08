Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Андрей Смирнов
Порошенко и Зеленский: кто кого додебатит
Спецтема: Выборы президента Украины

Без шансов. ОС уничтожили боевиков, пытавшихся восстановить позиции на Ясиноватской развязке - видео

Сегодня, 09:51
2743
Цей матеріал також доступний українською
Без шансов. ОС уничтожили боевиков, пытавшихся восстановить позиции на Ясиноватской развязке - видео - фото

Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Уничтожены двое боевиков, еще пятеро получили ранения

Украинские военнослужащие пресекли попытку оккупационных сил РФ восстановить свои позиции на Ясиноватской развязке в Донецкой области.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав видео уничтожения возводившихся укреплений.

"Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши бойцы им не дают", - рассказал он.

Согласно данным разведки, в результате удара были ликвидированы двое оккупантов, еще пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Донбассе пулеметную точку оккупантов на Ясиноватской развязке.

Теги:   Видео ООС Донбасс Ясиноватая

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Культура

Сегодня, 17:23

img
Джон убьет Дейнерис и настоящая личность Короля Ночи. Самые интересные теории фанатов о будущем персонажей в Игре престолов
Бокс

Сегодня, 19:21

img
Промоутер Усика объяснил, почему сорвался бой с россиянином
Футбол

Сегодня, 01:52

img
Чемпионат Италии: Ювентусу не хватило одного балла для завоевания титула

ТОП 3

События

Сегодня, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
14035
События

Вчера, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
12344
Политика

Вчера, 08:35

img
Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua
8218