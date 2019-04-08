Без шансов. ОС уничтожили боевиков, пытавшихся восстановить позиции на Ясиноватской развязке - видео Сегодня, 09:51 2743 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook Уничтожены двое боевиков, еще пятеро получили ранения Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Украинские военнослужащие пресекли попытку оккупационных сил РФ восстановить свои позиции на Ясиноватской развязке в Донецкой области.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав видео уничтожения возводившихся укреплений.

"Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши бойцы им не дают", - рассказал он.

Согласно данным разведки, в результате удара были ликвидированы двое оккупантов, еще пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Донбассе пулеметную точку оккупантов на Ясиноватской развязке.