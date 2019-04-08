Без шансов. ОС уничтожили боевиков, пытавшихся восстановить позиции на Ясиноватской развязке - видео
Украинские
военнослужащие пресекли попытку оккупационных сил РФ восстановить свои позиции
на Ясиноватской развязке в Донецкой области.
Об этом сообщил
офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав видео уничтожения возводившихся
укреплений.
"Российские
оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе
Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши
бойцы им не дают", - рассказал он.
Согласно данным разведки, в результате удара были ликвидированы двое оккупантов, еще пятеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Донбассе пулеметную точку оккупантов на Ясиноватской развязке.