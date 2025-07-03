Ждать ли прорывов РФ на фронте: ISW проанализировал, как приостановление помощи США повлияет на поле боя

Аналитики ISW в своем новом отчете проанализировали решение США приостановить поставки оружия Украине — в частности критически важных ракет-перехватчиков для систем ПВО, артиллерийских снарядов и нескольких типов ракет. Среди них, по данным западных медиа:

десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot,

десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger,

тысячи 155-мм фугасных артиллерийских снарядов,

более 100 ракет класса « воздух-земля» Hellfire,

воздух-земля» Hellfire, более 250 ракет управляемых реактивных снарядов GMLRS,

десятки гранатометов,

десятки ракет класса « воздух-воздух» AIM.

Решение о приостановке военной помощи Украине, вероятно, заставит украинские войска экономить вооружение, хотя точные временные рамки по запланированным поставкам, которые США приостановили, пока остаются неясными. В этом контексте ISW указывает на заявление одного из должностных лиц администрации Трампа, который сообщил изданию Politico, что Белый дом неподавал запросы на дальнейшую помощь, но остатков помощи от администрации Байдена было бы достаточно, чтобы их хватило Украине «еще на несколько месяцев». Однако заместитель командира одного из украинских батальонов заявил в комментарии The Washington Post, что Силам обороны Украины уже приходится сосредотачиваться на удержании позиций и сбережении ресурсов, а не на продвижении.

Аналитики ISW напоминают, что во время предыдущих остановок помощи США украинским силам пришлось экономить критически важные виды оружия, среди которых ракеты-перехватчики для систем ПВО, ракеты GMLRS и артиллерийские снаряды. Европейские партнеры Украины активизируют свои усилия по предоставлению военной помощи, а украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает свои усилия по большей самодостаточности. Однако лишь США могут обеспечить определенные системы вооружения в больших масштабах и достаточно быстро, отмечают специалисты Института изучения войны.

Они также предполагают, что приостановка помощи США Украине, вероятно, ускорит российские достижения на поле боя, как это уже происходило во время предыдущих остановок в поставках американского вооружения. Задержки военной помощи США осенью 2023 года и зимой и весной 2024 года создали условия для того, чтобы российские войска достигли больших успехов на поле боя, чем оккупанты могли достичь до этого. Тогда, в январе 2024-го, войска РФ в значительной степени активизировали наступательные операции возле Авдеевки (Донецкая область) и бросили значительное количество человеческих ресурсов и вооружения, чтобы захватить этот город, пока в США продолжались дебаты о помощи Украине. Силы обороны Украины столкнулись со значительной нехваткой артиллерийских снарядов во время российского наступления на Авдеевку, что позволило оккупантам атаковать под меньшим давлением украинского контрбатарейного огня. Впоследствии, после захвата Авдеевки, россияне поддерживали высокий темп наступательных операций, чтобы продвинуться как можно дальше на запад. Позже, весной 2024 года, они начали наступательные операции с целью захвата Покровска, когда приостановление помощи США все еще значительно ограничивало возможности и ресурсы ВСУ.

ISW оценивает, что российские войска продвигались примерно на три километра в день между приостановлением помощи США Украине 6 декабря 2023 года и ее возобновлением 24 апреля 2024 года. Эти продвижения происходили в основном в Донецкой области. Тогда как в течение шести месяцев до приостановления помощи в декабре 2023 года российские войска, наоборот, фактически потеряли в целом примерно 203 квадратных километра захваченной ими территории, теряя контроль над ней со скоростью около 1,1 кв. км в день (из-за достижений Украины во время контрнаступления 2023 года, которое стало возможным благодаря росту военной помощи для Украины со стороны США и других союзников).

А когда в марте 2025 года США приостановили обмен разведданными и помощь США, россияне заметно активизировали наступательные операции в Курской области, напоминают в ISW. По оценкам ISW, войска РФ продвигались со скоростью около 31 кв. км (на территории Украины и в Курской области) в период остановки помощи США с 3 по 11 марта 2025 года. До этого оккупанты продвигались примерно на 19 кв. км ежедневно в течение шести месяцев до приостановления обмена разведывательными данными и помощи США.

Таким образом, приостановка американской помощи лишь усилит «теорию победы» Владимира Путина, который надеется, что Россия может выиграть войну на истощение путем медленных ползучих продвижений и «переждав» поддержку Украины Западом, отмечают в ISW. Аналитики напоминают, что такую «теорию победы» Путин публично сформулировал в июне 2024 года. С тех пор он остается убежденным, что войска РФ смогут продолжать ползучее продвижение бесконечно долго и выиграть войну на истощение против украинских войск. Новая пауза со стороны США только усилит это убеждение Путина в том, что время на стороне России, и стремление диктатора затягивать переговоры по мирному урегулированию, а следовательно затягивать и саму войну, отмечают в ISW.

В то же время аналитики предполагают, что Россия вряд ли осуществит прорывы на оперативном уровне в ближайшее время. А будущие российские достижения — даже вероятное ускоренное продвижение оккупантов после приостановления помощи США — вероятно, будут оставаться медленными и нестабильными. Это и в дальнейшем будет приводить к непропорционально высоким потерям РФ, поскольку российские войска до сих пор не смогли восстановить маневренную войну и достижения оперативного уровня на все более «прозрачном» [из-за работы дронов] поле боя.

Проанализировав данные с подтвержденной геолокацией, ISW оценил, что российские войска захватили примерно 498 кв. км в мае 2025 года и примерно 466 кв. км в июне 2025 года. Тогда как с января по апрель 2025 года россияне оккупировали примерно от 175 до 590 кв. км в месяц. Эти российские достижения значительно меньше, чем показатель в 1265 кв. км в день, которые, по оценкам ISW, российские войска в среднем оккупировали в начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года.

Специалисты ISW прогнозируют, что Россия готовится к проведению многомесячных и многолетних наступательных кампаний, что демонстрирует готовность командования РФ к медленным и постепенным темпам продвижения и веру Путина в его «теорию победы». Аналитики предполагают, что сейчас приоритетом россиян остается наступление на пояс городов-«крепостей» в Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка) — однако на реализацию этого плана России, вероятно, понадобятся годы, если будут сохраняться текущие темпы ее продвижения. ISW считает, что российские войска могут быть не в состоянии достичь этих целей самостоятельно. 2 июля CNN сообщил, что, по оценкам украинской разведки, Северная Корея, вероятно, направит в Россию дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат в ближайшие месяцы. Поэтому существует «большая вероятность» того, что северокорейские войска усилят российские войска в Украине, в частности «во время широкомасштабных наступательных операций».