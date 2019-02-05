Без платков и сидя. Возможно ли реформировать устоявшиеся каноны православной церкви в Украине Сегодня, 13:48 1209 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/Gennadij ПЦУ не против скамеек в храмах Pixabay/Gennadij

Православную церковь Украины ждут изменения. Решается вопрос увеличения сидячих мест в храмах и разрешения ходить в церковь без платка.



Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний положительно относится к тому, чтобы в храмах было больше рядов для сидения во время богослужений. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Не против, но...

По его словам, этот вопрос будет решен, когда в больших городах построят достаточное количество храмов, ведь в старинных церквях мало места, и они не рассчитаны на сидячие места. Он отметил, что в селах, где меньше население, это сделать проще, а также добавил, что в сельских храмах прихожане часто имеют даже собственные именные места.

Старшее поколение делает резкие замечания молодым людям, которые впервые посещают храм

Как отметил Епифаний, он пытается искоренить привычку работников храмов ссориться с женщинами, которые зашли в церковь без платка. По словам митрополита, старшее поколение делает резкие замечания молодым людям, которые впервые посещают храм. Однако, это может отвлечь молодежь от церкви. Епифаний отметил, что человека не нужно встречать по внешнему виду. Со временем он сам придет к осознанию, что в таком виде нельзя посещать храм.

"Конечно, православная церковь не против скамеек в храмах. Но если мы возьмем Михайловский Златоверхий собор или другой храм в центре Киева, если мы разместим скамейки или стулья, то это автоматически уменьшит вдвое или втрое емкость собора. Даже в Михайловском Златоверхом монастыре у стен есть скамейки. Мы поставили скамейки для людей, которые имеют в этом потребность. Например, пожилые люди, больные, люди с инвалидностью имеют возможность прийти в храм и сидеть. И в определенные периоды богослужения священнослужители сидят", – отметил Епифаний.

Так принято

Ношение платка в храме связано с давними традициями национальной одежды, отметил в эфире Радио НВ директор Религиозно-информационной службы Тарас Антошевский.

Украинская женщина всегда на картинах изображена в платке

Он отметил, что подобные традиции есть в мусульманской культуре и даже в христианских церквях западного обряда было принято носить платки. Антошевский отметил, что многие украинские храмы строились с местами для сидения, хотя они были не в очень большом количестве и предназначались прежде всего для пожилых и больных людей.

"Эти правила одежды, несмотря на некоторые современные тренды, существовали давно. Украинская женщина всегда на картинах изображена в платке. То есть это нормально. Подобно как в мусульманстве женщина носила платок, и, конечно, платок по-разному завязывался. Есть прекрасные примеры платков. Я, например, видел как на Гуцульщине можно было по платку отличить социальный статус женщины. То, что я вижу и на Западе, где женщины также завязывают платки, но несколько по-другому, чем у нас", – отметил Антошевский.

Целесообразности в правилах нет

Требование носить платок в церкви прописано в Святом писании, отметил в интервью НВ религиовед Игорь Козловский. Об этой норме говорил еще апостол, ведь тогда женщины, вовлеченные в проституцию, ходили с распущенными волосами. Однако сейчас, когда женские прически уже не несут такого сексуального подтекста, особой целесообразности в таких правилах нет.

Когда Киевская Русь принимала христианство, было аскетическое сочетание традиций

Козловский добавил, что в православных храмах издавна были места для сидения. Однако когда Киевская Русь принимала крещение, была популярной традиция монашества, которая не предусматривала комфортных условий в церквях.

"В Греческих церквях и во Вселенском патриархате, и на Востоке есть сиденья. Но, в свое время, когда Киевская Русь принимала христианство, было более аскетическое сочетание традиций и монашеских, и вообще рядовых граждан, и они брали за образец именно монашескую традицию, где человек отдает себя Богу и становится на такую аскезу", – подчеркнул Козловский.

