Без Нацгвардии. Банковую открыли для прохода людей
Улицу Банковую, где находится Администрация президента, открыли для прохода людей.
Как сообщает УП, ворота открыли, а кордоны представителей Нацгвардии убрали.
Сейчас проход к АП свободен, дополнительных проверок не проводят.
Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.