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Без Нацгвардии. Банковую открыли для прохода людей

Вчера, 12:27
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Без Нацгвардии. Банковую открыли для прохода людей - фото

УП

Проход к АП свободен

Улицу Банковую, где находится Администрация президента, открыли для прохода людей.

Как сообщает УП, ворота открыли, а кордоны представителей Нацгвардии убрали.

Сейчас проход к АП свободен, дополнительных проверок не проводят.

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

Фото: УП

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Теги:   Нацгвардия Украины Администрация президента Украины Банковая

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