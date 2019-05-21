Без Нацгвардии. Банковую открыли для прохода людей Вчера, 12:27 2081 Цей матеріал також доступний українською УП Проход к АП свободен УП

Улицу Банковую, где находится Администрация президента, открыли для прохода людей.

Как сообщает УП, ворота открыли, а кордоны представителей Нацгвардии убрали.

Сейчас проход к АП свободен, дополнительных проверок не проводят.

Ворота открыты и со стороны Лютеранской, и со стороны Институтской.

Фото: УП

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.