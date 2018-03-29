Без Холодницкого вся работа НАБУ остановится - Геращенко

Если руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уйдет со своего поста, вся работа НАБУ остановится, заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

Он пояснил, что согласно закону об антикоррупционной прокуратуре глава САП Назар Холодницкий - единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор.

"Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это - еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине", - заявил Геращенко.

Что касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать - стоит дождаться результатов экспертизы, уверен Геращенко.

Ранее в Генпрокуратуре подтвердили следственные действия в отношении главы САП Холодницкого.

Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания. По данным СМИ, прослушивание вели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).