Без калорийности и данных о ГМО. В Украине вводят новую систему маркировки продуктов Сегодня, 13:48 98 Цей матеріал також доступний українською Новый закон вводит штрафы для производителей за неверную информацию на этикетках Фото vik-hitline.com

В Украине будут по-новому маркировать продукты питания: отныне в ряде случаев можно не указывать калорийность, сведения о содержании ГМО и сроке годности. Соответствующий закон поддержала Верховная Рада, рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

Документ запрещает использовать недостоверную информацию на этикетках. Аналогичный запрет распространяется на рекламу продуктов. Кроме того, информация для потребителей должна быть указана на государственном языке. Когда закон вступит в силу, потребителей будут информировать о содержании пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызвать аллергические реакции либо неприятие.

Главные новшества маркировки

На этикетках появится информация о веществах и добавках, которые могут вызвать аллергию. При этом незначительное содержание ГМО можно не указывать. Не нужно будет указывать и калории для продуктов, которые не подвергались переработке, или если информация о пищевой ценности не является ключевым фактором при покупке.

В то же время на этикетках запретят указывать ложную информацию, а за обман начнут штрафовать. Отсутствие информации об аллергене - штраф 125 тыс. грн. Указана неполная информация, но без угрозы для жизни - 20 тыс грн. За измененную информацию на этикетке либо обман покупателя - штраф 62 тыс. грн. При этом ответственность для супермаркетов за неправильную маркировку не предусмотрена.

На этикетках запретят указывать ложную информацию, а за обман начнуть штрафовать. Отсутствие информации об аллергене - 125 тыс. грн

Срок годности будут указывать по-новому. Для скоропортящихся продуктов оставят маркировку "употребить до", а для остальных - минимальный срок годности. Это дата, после которой продукт все еще можно употреблять, но он может изменить свои характеристики.

На рыбе и мясе должны будут указывать, размораживали ли их. Не указывать срок годности вовсе можно будет на свежих фруктах и ​​овощах, винах и ликерах, хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также на соли, сахаре и уксусе.

Закон также устанавливает требования к шрифту на продуктах. Например, обязательная информация о продукте должна предоставляться буквами высотой более 1,2 мм.

Новый закон должен защитить потребителей и приблизить Украину к европейским нормам, отметил Петр Юрчишин, представитель парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. По его словам, законопроект регулирует важнейший аспект - предоставление точной, достоверной и понятной рядовому гражданину информации о пищевых продуктах.

"[Речь идет о] маркировке, словах, описании, обозначениях для товаров и услуг; торговых марках; графических изображениях или символах, касающихся пищевых продуктов, которые размещаются на любой этикетке, упаковке, стикере, а при отсутствии их - в документе или в сообщении, сопровождающей пищевой продукт, - пояснил Юрчишин. - Мы с вами можем потреблять некачественный продукт благодаря недобросовестному товаропроизводителю, а ведь это наши дети [их здоровье]".

Преимущества и противоречивые нормы закона

Этот закон создан как база, то есть производитель может дальше добавлять удобную и дополнительную информацию на этикетки, рассказал в комментарии Радио НВ исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. В этом законе много информации, уже зафиксированной ранее в других законодательных инициативах, говорит он.

Шрифт на товаре будет определяться на усмотрение предпринимателя, ведь в законе прописано, что он сам может выбрать метод оформления текста

Фактически шрифт на товаре будет определяться на усмотрение предпринимателя, ведь в законе прописано, что он сам может выбрать метод оформления текста. Кроме того, есть претензии к фасованным продуктам, говорит эксперт. К примеру, на вакуумной упаковке с сосисками обозначен срок годности 30 дней. Их начинают продавать поштучно, хотя предприниматель не предполагал, что сроки реализации будут продлены.

Урегулирования подобных фактов в документе нет.

Что же касается алкоголя, то на нем и сегодня проставляется срок изготовления, а вот срок реализации не ограничен. И вообще, немало противоречий вызывает вопрос, когда при маркировке указывают только месяц и день либо месяц и год, говорит Несмеянов.

"Простой пример – вы идете в магазин и покупаете мед. Откройте и посмотрите: год сбора 2016-й, к примеру. Год упаковки – 7-й месяц 2017-го. Гарантийный срок – 24 месяца. Чем эта маркировка отличается от нового закона? Ничем. То же самое – дня производства нет", - отмечает Несмеянов.

Между тем бизнес-сообщество положительно восприняло это решение, сообщила в комментарии Радио НВ исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко. Однако в ассоциации подчеркнули необходимость установить адекватный переходный период для изменения маркировки, чтобы это не повлекло дополнительной нагрузки на операторов рынка.

Законопроект предусматривает, что любые изменения относительно маркировки вступят в силу через два года и это не будет создавать коллапсов при последующих изменениях в маркировке. При этом оператор может по своему усмотрению изменить маркировку и раньше. О финансовом эффекте от этих новаций говорить еще рано, рассказала Анна Деревянко.

"Это плюс для компаний, однозначный, - считает директор ЕБА. - С одной стороны, они [законодатели] преследовали цель упорядочить информацию, чтобы сделать ее более адекватной и соответствующей потребностям современности, близкой к европейским нормам и практикам. И еще дополнительно, я думаю, это может помочь эффективно использовать средства организаций, хотя я не готова вам сказать о финансовых потерях или прибыли для компаний", - добавила Деревянко.

Напомним, в апреле этого года в Украине заработала новая система контроля за качеством продуктов.