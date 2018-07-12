12 июля 2018, четверг

Без денег и связи. В лесу на Буковине спасли заблудившуюся гражданку Германии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
История странствий 28-летней немки Лили Боянвзиев получила счастливый финал
Фото: Управление ГМС в Черновицкой области

История странствий 28-летней немки Лили Боянвзиев получила счастливый финал

В Черновицкой области спасли 28-летнюю гражданку Германии, которая прибыла в Украину 1 июня и вскоре исчезла при загадочных обстоятельствах.

Как сообщили в областном управлении Госмиграционной службы, работник полиции обнаружил Лили Боянвзиев в лесополосе неподалеку ресторанного комплекса в с. Верхние Становцы без денег и средств связи.

Иностранка рассказала, что путешествовала самостоятельно и недавно посетила румынские Карпаты. В Черновицкой области она пыталась найти любую работу, потому наличными у нее была всего одна гривна.

В службе уточнили, что женщина не смогла объяснить, как оказалась без денег в лесу и почему не пыталась самостоятельно обратиться за помощью в органы украинской власти или немецкое консульство.

Смотрите также

Девушку на время поиска ее родственников временно приютил владелец мамаевского гостинично-сервисного комплекса М.

Работники миграционной службы через работников консульств Германии во Львове и Черновцах вышли на отца иностранки, который уже успел подать на нее в розыск. Он сообщил, что потерял связь с дочерью еще два месяца назад.

Сейчас гражданку Германии вернули на родину.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове