Без денег и связи. В лесу на Буковине спасли заблудившуюся гражданку Германии

В Черновицкой области спасли 28-летнюю гражданку Германии, которая прибыла в Украину 1 июня и вскоре исчезла при загадочных обстоятельствах.

Как сообщили в областном управлении Госмиграционной службы, работник полиции обнаружил Лили Боянвзиев в лесополосе неподалеку ресторанного комплекса в с. Верхние Становцы без денег и средств связи.

Иностранка рассказала, что путешествовала самостоятельно и недавно посетила румынские Карпаты. В Черновицкой области она пыталась найти любую работу, потому наличными у нее была всего одна гривна.

В службе уточнили, что женщина не смогла объяснить, как оказалась без денег в лесу и почему не пыталась самостоятельно обратиться за помощью в органы украинской власти или немецкое консульство.

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Девушку на время поиска ее родственников временно приютил владелец мамаевского гостинично-сервисного комплекса М.

Работники миграционной службы через работников консульств Германии во Львове и Черновцах вышли на отца иностранки, который уже успел подать на нее в розыск. Он сообщил, что потерял связь с дочерью еще два месяца назад.

Сейчас гражданку Германии вернули на родину.