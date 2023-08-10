Без букв Z и V на автономерах — в МВД объяснили новый запрет для водителей: какие есть исключения

10 августа, 08:45
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На украинских номерных знаках не может быть символов российского вторжения (Фото:kiev.informator.ua)

На украинских номерных знаках не может быть символов российского вторжения (Фото:kiev.informator.ua)

Кабмин запретил заказывать и производить автомобильные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с войной рф в Украине.

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Детали запрета разъяснили в МВД.

На украинских номерных знаках не может быть символов российского вторжения

Отныне под запрет попадают буквы Z и V, использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику российского вторжения. То есть, не допускается использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.

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Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Подчеркивается, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил рф: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и т. д.

МВД
Фото: МВД

В МВД обнародовали инфографику относительно номерных знаков, согласно которой, нельзя размещать на номерных знаках надписи типа КУЗВАС, ZAПОБЕДУ, ZAПРАVДУ, но разрешаются надписи типа VICTORY, ZORRO, PIZZA.

Напомним, что 21 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому индивидуальный номерной знак транспортного средства не может содержать символику вторжения рф в Украину.

Еще в апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым запретила символику, которую используют военные рф в войне против Украины, а саму Россию признала государством-террористом.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Автомобиль МВД Украины Военное вторжение Правила Номер

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