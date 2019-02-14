Без автоматчиков. Госпогранслужба опубликовала видео вылета епископа УПЦ МП Гедеона из Борисполя Сегодня, 10:42 4543 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ГПС Гедеона провожали к самолету сотрудники аэропорта и пограничники Скриншот с видео ГПС

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал видео вылета епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона (Юрий Харон) из аэропорта Борисполь.

"Обещанное видео, как улетает Юрий Харон. Кто найдет вооруженных автоматчиков - потому отдельный приз", - написал он в своем Facebook.

На видео видно, как епископа провожают к самолету сотрудники аэропорта и пограничники. Гедеон проходит к месту вылета самостоятельно.

Накануне Гедеона не пустили в Украину, когда он прилетел международным рейсом из Франкфурта.

В Госпогранслужбе уточнили, что епископа не пропустили из-за проблем с документами, в частности, наличия гражданства нескольких стран.

Позже епископ заявил о депортации в США. Он добавил, что к самолету его вели "вооруженные автоматчики".

В то же время, по данным пограничников, священнослужитель вылетел обратно во Франкфурт.