Ярослав Грицак
Тихая революция
Иван Яковина
Список страхов Кремля
Илья Кенигштейн
Почему к нам никто не едет?
Иван Примаченко
Хорошие школы – какие они?
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Без автоматчиков. Госпогранслужба опубликовала видео вылета епископа УПЦ МП Гедеона из Борисполя

Сегодня, 10:42
4543
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео ГПС

Гедеона провожали к самолету сотрудники аэропорта и пограничники

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал видео вылета епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона (Юрий Харон) из аэропорта Борисполь.

"Обещанное видео, как улетает Юрий Харон. Кто найдет вооруженных автоматчиков - потому отдельный приз", - написал он в своем Facebook.

На видео видно, как епископа провожают к самолету сотрудники аэропорта и пограничники. Гедеон проходит к месту вылета самостоятельно. 

Накануне Гедеона не пустили в Украину, когда он прилетел международным рейсом из Франкфурта.

В Госпогранслужбе уточнили, что епископа не пропустили из-за проблем с документами, в частности, наличия гражданства нескольких стран.

Позже епископ заявил о депортации в США. Он добавил, что к самолету его вели "вооруженные автоматчики".

В то же время, по данным пограничников, священнослужитель вылетел обратно во Франкфурт.

Теги:   Борисполь УПЦ МП Госпогранслужба Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 02:10

article_img
В центре Киева произошла массовая драка между украинскими и немецкими футбольными фанатами
Геополитика

Вчера, 16:44

article_img
ООН расследует причастность российских солдат к пыткам в ЦАР - агентство
События

Сегодня, 11:28

article_img
Суд восстановил в должности 62% уволенных чиновников

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 10:28

article_img
Пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Супрун - расследование НВ
Travel

Вчера, 16:49

article_img
Путешествие в Канди. Здесь пахнет джунглями, океаном, дешевым бензином и чаем
Культура

Сегодня, 07:13

article_img
История и традиции празднования Дня Святого Валентина

ТОП 3

События

Вчера, 01:59

article_img
Миллионы на бесплатных операциях: Наші гроші показали состояние и возможные схемы обогащения руководителя Института сердца Тодурова
13509
Страны

12 февраля, 17:01

article_img
Зачем троллить и передергивать!? Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе и "приятеле Зеленском"
12360
События

Сегодня, 08:58

article_img
Епископ УПЦ МП Гедеон заявил о депортации в США
9319