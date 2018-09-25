Без альтернатив. Украинский миномет Молот взорвался девятый раз за три года, но его нечем заменить

25 сентября 2018 года в одной из воинских частей на Донбассе взорвался миномет Молот, в результате чего пострадали двое военных. Этот взрыв стал уже девятым с июля 2016 года, когда от взрыва такого же миномета на полигоне Широкий Лан погиб один военнослужащий, и еще восемь были ранены (один из них 2 сентября 2016 года умер от ран).

НВ рассказывает, что известно о причинах взрывов украинских минометов Молот и почему их использование нельзя прекратить.

Девять взрывов

В июле 2018 года после последнего на тот момент взрыва 120-миллиметрового миномета Молот Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны опубликовал хронологию взрывов в 2016-2018 годах этих минометов и советских 2Б11.

Всего было зафиксировано 12 случаев катастроф - четыре с минометами 2Б11 и в два раза больше с минометами Молот.

komnbo.rada.gov.ua

Вероятной причиной всех четырех взрывов 2Б11 названо двойное заряжение. Причин взрывов Молотов больше - в четырех случаях это нештатное срабатывание взрывателя мины в канале ствола, в трех - двойное заряжение и в одном - взрыв мины в канале ствола в результате боевого повреждения. Нештатный взрыв мины в канале ствола Молота произошел и 25 сентября. В пресс-центре Объединенных сил заявили, что, по предварительным данным, причиной разрыва мины стала неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения.

Как писало Радио Свобода, в результате взрыва 25 июля на полигоне Широкий Лан погибли двое военнослужащих. В следующий раз, 1 ноября 2016 года, такой миномет взорвался в Новомихайловке Донецкой области - там погибли двое бойцов Айдара. А 30 марта 2017 года в результате взрыва миномета Молот в Авдеевке погибли трое украинских бойцов.

Вероятно, самым скандальным стал один из последних взрывов миномета Молот, который произошел 6 июля 2018 года в Ровенской области. Тогда в результате взрыва миномета Молот во время учений погибли трое военных, еще девять получили ранения. Все погибшие были ветеранами АТО. Троих из раненых, находившихся в самом тяжелом состоянии, эвакуировали во Львов. 11 июля медики сообщили, что им сделали операции и угрозы для их жизни больше нет.

В Минобороны сразу же заявили, что основная версия трагедии - нарушение мер безопасности во время проведения учений. Позже Минобороны добавило, что следственный эксперимент подтвердил версию двойного заряжения миномета.

За что критиковали Молоты

Миномет Молот разработали на заводе Маяк.

"Он, в основном, работает по принципу советского, но мы использовали все украинские материалы. Здесь нет импортных материалов", - рассказывал технический директор завода Маяк Валерий Синицын в октябре 2015 года.

По данным Радио Свобода, с момента начала разработки Молота до его первых испытаний прошло лишь четыре месяца.

3 марта 2016 года первые минометы Молот поступили в армию. 27 сентября 2016 года на вооружении украинской армии было уже около 200 минометов Молот производства завода Маяк.

Причем уже после того, как миномет попал на передовую, в его конструкцию продолжали вносить изменения. Совершенствовать пришлось компоненты колесного хода, предохранителя двойного заряжания, опорной плиты и подъемного механизма.

"Мы применяли материалы, которые мы знали, в некоторых, как, например, в предохранителе, мы ошиблись. Сегодня, конечно, мы пошли бы другим путем. Но, к сожалению, некого привлекать. Нет сегодня фундаментальной науки, которая помогла бы в разработке новых изделий", - комментировал такую ситуацию Синицын.

В то же время, на заводе не признавали своей вины в гибели украинских военных и он вне подозрения военной прокуратуры.

Но журналистка Ольга Решетилова рассказала Радио Свобода, что многие командиры подразделений жаловались на Молот и описывали десятки поломок, среди которых - деформация ствола.

О жалобах украинских военных на минометы Молот еще в 2016 году писала Украинская ассоциация владельцев оружия. Среди проблем этих минометов, которые описывал в объяснительной записке "один из командиров минометных батарей" - некачественный металл и краска, которая быстро начинает облазить, а также проблемы в работе подъемного механизма.

Запрет использовать на учениях и засекреченная экспертиза

После взрыва миномета Молот генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявил, что альтернатив этим минометам для Вооруженных сил Украины нет.

"В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы Молот, из-за взрыва которых на Ровенском полигоне погибли бойцы ВСУ (следующий Молот взорвался 25 сентября в зоне боевых действий при ведении ответного огня - ред.).

Президент доручив МО Полтараку і НГШ Муженку припинити використовувати на навчаннях міномети, через які сталася трагедія на Рівненському полігоні і доповісти про результати розслідування — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 июля 2018 г.

16 июля из-за скандального взрыва на Ровенском полигоне министр обороны Степан Полторак поручил провести экспертизу металла ствола миномета Молот.

19 сентября нардеп Сергей Пашинский заявил, что Военная прокуратура Западного региона запретила разглашать результаты экспертизы расследования взрыва миномета Молот.

НВ