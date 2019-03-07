Бетонное укрепление не спасло: ВСУ уничтожили на Донбассе пулеметную точку оккупантов - видео
Сегодня, 10:11
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Бойцы
Объединенных сил уничтожили в Донецкой области укрепленную боевую позицию
оккупационных сил РФ.
Соответствующее видео
опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Бетонные
укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС. В
результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена
пулеметная точка противника. По данным разведки, один оккупант присоединился к
200-й бригаде, один зализывает раны", - рассказал он.