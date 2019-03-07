Бетонное укрепление не спасло: ВСУ уничтожили на Донбассе пулеметную точку оккупантов - видео Сегодня, 10:11 2438 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатоля Штефана/Facebook В результате уничтожения позиции один боевик ликвидирован, еще один получил ранения Скриншот с видео Анатоля Штефана/Facebook

Бойцы Объединенных сил уничтожили в Донецкой области укрепленную боевую позицию оккупационных сил РФ.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС. В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки, один оккупант присоединился к 200-й бригаде, один зализывает раны", - рассказал он.