Что будет вместо Ленина на Бессарабке? Известные киевляне раскритиковали идею власти с фонтаном и дали свои ответы на острый вопрос

16 апреля, 06:37
NV Премиум
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Известные жители Киева прокомментировали инициативу столичной власти обустроить вместо демонтированного памятника Ленину общественное пространство с фонтаном (Фото: КГГА)

Известные жители Киева прокомментировали инициативу столичной власти обустроить вместо демонтированного памятника Ленину общественное пространство с фонтаном (Фото: КГГА)

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Автор: Роман Фещенко

После того, как городские власти Киева заявили, что на месте демонтированного памятника Владимиру Ленину обустроят в центре столицы новое общественное пространство с фонтаном, эта идея стала темой всеобщей дискуссии. NV расспросил известных украинцев, что они хотели бы видеть на этом месте.

Станислав Цалик, писатель, историк:

До Ленина на этом месте не было никаких памятников. Нацисты установили там виселицу и устраивали публичные казни. Коммунисты в 1946 году поставили вместо нее Ленина просто потому, что Крещатик и большинство прилегающих улиц лежали в руинах. Это было единственное пригодное для памятника место в центре.

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Но сейчас заставить кого-то из уважаемых деятелей нашей

Теги:   Вопрос недели Война России против Украины Памятник Ленину Бессарабский рынок Киев

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