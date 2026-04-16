Что будет вместо Ленина на Бессарабке? Известные киевляне раскритиковали идею власти с фонтаном и дали свои ответы на острый вопрос
Известные жители Киева прокомментировали инициативу столичной власти обустроить вместо демонтированного памятника Ленину общественное пространство с фонтаном (Фото: КГГА)
После того, как городские власти Киева заявили, что на месте демонтированного памятника Владимиру Ленину обустроят в центре столицы новое общественное пространство с фонтаном, эта идея стала темой всеобщей дискуссии. NV расспросил известных украинцев, что они хотели бы видеть на этом месте.
Станислав Цалик, писатель, историк:
До Ленина на этом месте не было никаких памятников. Нацисты установили там виселицу и устраивали публичные казни. Коммунисты в 1946 году поставили вместо нее Ленина просто потому, что Крещатик и большинство прилегающих улиц лежали в руинах. Это было единственное пригодное для памятника место в центре.
Но сейчас заставить кого-то из уважаемых деятелей нашей