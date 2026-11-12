События в Петропавловской Борщаговке. Задержаны 13 участников столкновений, СБУ заявила, что псевдоврач использовала фейковое удостоверение

Служба безопасности и Национальная полиция заявили о задержании 13 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке Киевской области, произошедших 2 ноября. В СБУ сообщили , что одна из организаторов провокации использовала поддельное удостоверение «врача-хирурга».

Вероятно, речь идет о Валентине Молодой, которая находится под стражей без права внесения залога. Молодой инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.

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В СБУ заявили, что женщина выдавала себя за медработника частной клиники и подстрекала людей к столкновениям возле пункта временной дислокации Нацгвардии. Кроме того, по данным следствия, фигурантка не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения Украины не выдавало ей удостоверение врача.

Также среди задержанных — 18-летний житель Запорожской области, который в течение четырех с половиной лет находился на оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. По данным правоохранителей, он наносил удары кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Национальной гвардии.

Среди фигурантов также — 22-летняя безработная местная жительница и 21-летний строитель из Ровенской области. Следствие установило, что они блокировали проезд, повреждали автобус Нацгвардии и призывали портить специальный транспорт.

Следователи СБУ сообщили семерым задержанным о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, а также в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ либо других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, в условиях военного положения.

Суд уже заключил семерых фигурантов под стражу. Кроме того, в рамках расследования правоохранители провели еще 14 обысков.

После этого о подозрении сообщили еще шести людям. Их обвиняют в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Они сломали ворота, разбили окна и забор, бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования.

На месте инцидента также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Позже он сообщил о задержании женщины, которая приехала к дому в форме медперсонала на автомобиле скорой помощи, приобретенном ею заранее.

NV выяснил, что эта женщина — Валентина Молода — участвовала в попытке организовать в начале октября в центре Киева протесты, имеющие пророссийский след.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой: ее заключили под стражу без права внесения залога. В тот же день суд арестовал вторую фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке — Татьяну Кирееву.

9 ноября суд избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, подозреваемому в препятствовании законной деятельности ВСУ. Фигурант заключен под стражу с возможностью внесения залога в размере 66 тыс. грн. По данным следствия, во время столкновений в Петропавловской Борщаговке Бучанского района мужчина призывал присутствующих перевернуть служебный автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие. Вместе с другими участниками беспорядков он раскачивал автобус и бил ногами по кузову.