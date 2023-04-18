Экс-замглавы Одесской областной милиции осудили за беспорядки 2 мая 2014 года 18 апреля, 19:41 Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года (Фото:via Wikipedia)

Заместитель экс-руководителя Одесской областной милиции приговорен к 15 годам заключения за поддержку беспорядков 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора Приморский районный суд г. Одесса приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области к 15 годам лишения свободы», — сообщили в Офисе генпрокурора.

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К тому же суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, обязал уплатить штраф, лишил звания «полковника милиции» и полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 330 тысяч гривен.

В суде прокуроры доказали, что осужденный вступил в сговор с представителями пророссийско-настроенных групп и антиукраинских общественных движений «Антимайдан» и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, обеспечил беспрепятственное совершение ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в Одессе.

Вследствие этого огнестрельные ранения получили восемь человек, шестеро из них погибли.

Кроме того, 4 мая 2014 года, превысив свои служебные полномочия, он дал подчиненным сотрудникам указание о незаконном освобождении из изолятора временного содержания 63 человек, задержанных 2 мая 2014 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений.

Однако, в связи с сокрытием экс-правоохранителя на территории РФ и имеющимися данными о получении им российского гражданства, судебное разбирательство осуществлялось заочно.

2 мая 2014 года в Одессе во время стычек майдановцев и антимайдановцев погибли 48 человек: шестерых застрелили из огнестрельного оружия, остальные погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

