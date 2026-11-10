Директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко в эфире Radio NV объяснил, что не так с идеей бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.

— Как вы оцениваете нынешние проблемы столицы? И какая проблема для киевского транспорта — самая серьезная? Не хватает автобусов, водителей или денег? Что скажете?

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— Я скажу, чего не хватает: советникам Зеленского не хватает ума. У нас сейчас война, и надо же было додуматься: мало того, что нам не хватает ракет для Patriot, что у нас проблемы с мобилизацией, что у нас куча проблем, связанных с войной, — так президент [Владимир Зеленский] еще берется решать вопрос бесплатного проезда в Киеве. Прежде всего, не хватает ума.