Бесплатные колеса Зеленского. Что скрывает бесплатный проезд для киевлян от президента и сколько эта идея будет стоить госбюджету

NV с помощью депутатов и экспертов оценил, есть ли смысл в президентской идее сделать бесплатными столичные автобусы, троллейбусы и трамваи, а также кто и как за это заплатит.

«Можно представить, что появятся автобусы „Киеву от Зеленского“, курсирующие по отдельным маршрутам, и этим программа ограничится. А может быть и так, что весь киевский общественный транспорт станет бесплатным — и тогда речь пойдет о совершенно иных цифрах», — так Сергей Фурса, инвестиционный банкир и финансовый эксперт, отреагировал на новую инициативу президента Украины Владимира Зеленского о введении бесплатного проезда в общественном транспорте Киева.

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Накануне глава государства сообщил: «Поручил премьер-министру [Сергею Корецкому] представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и создания достаточного резерва автобусов для Киева. Благодарю за конкретные предложения». Он подчеркнул, что правительство должно подготовить меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или «вызовов, связанных с мостами через Днепр».

«Премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для столицы. Прорабатываются вопросы, касающиеся необходимого количества транспорта и реорганизации дорожного движения в отдельных районах Киева», — уточнил президент.