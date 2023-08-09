Протезирование для военных. Как и кто может получить бесплатный протез в Украине — объясняют волонтеры 9 августа, 15:21 Протезы для военных — кто может получить бесплатно, какие надо собрать документы (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Сейчас военные, которым необходимо протезирование, получают его бесплатно. Есть два варианта — государство оплачивает протезирование или возмещает средства, потраченные на приобретение протеза.

Боевые действий в Украине продолжаются с 2014 года, когда Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской областей и полуостров Крым. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. С 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, десятки тысяч мужчин и женщин мобилизовались в Силы Обороны Украины, чтобы противостоять оккупантам.

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Но, к сожалению, с 2014 года Украина столкнулась с вопросом необходимости развивать протезирование, в особенности для раненых защитников. Сейчас военные могут получить протезы бесплатно по государственной программе или получить возмещение за купленный самостоятельно протез, если не хотели ждать предоставления его государством.

Волонтеры из ВО Vesta объясняют, как получить бесплатный протез военным, какой порядок действий, документы необходимые для этого.

«Только за последние полтора года полномасштабного вторжения в Украине стало около 50 тысяч людей с ампутациями, пострадавших от войны, включая гражданских. И на сегодня в Украине протезирование бесплатное, как для военных, так и для гражданских.

Мы в первую очередь говорим о военных, которые потеряли конечности, в результате защиты страны от российской агрессии, но немного зацепим и другие категории, ведь алгоритм для всех одинаковый", — объясняют волонтеры.

Если необходимо протезирование конечности, военным сначала надо выбрать из определенного перечня протезное предприятие. Оно уже в свою очередь подберет протез, который будет соответствовать его функциональным возможностям. Кроме того, предприятие выдает гарантию на протез, а также рекомендации по его использованию и функционалу.

Прежде всего, госпиталь, или реабилитационный центр, в котором находится военный, предложит местные предприятия. Если ни одно из них по тем или иным причинам не устраивает раненого, и он хочет протезироваться в другом месте, то можете либо обратиться в местное управление соцзащиты, чтобы получить полный список центров, или найти его самостоятельно.

Бесплатные протезы для военных — кто может получить

В соответствии с национальным законодательством средствами реабилитации должны обеспечиваться лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица, на которых распространяется действие Закона Украины О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите, военнослужащие, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность государства от военной агрессии РФ, лица, в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях во время службы, трудовой и иной деятельности, находясь непосредственно в районах и в период проведения военных (боевых) действий, получили ранения, контузию, увечье или заболевание в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также мирные граждане, которые в период военного положения в Украине или отдельных ее местностях проживали непосредственно в районах и в период проведения боевых действий или районах, подвергавшихся бомбардировкам и другим вооруженным нападениям и получили ранения, контузию, увечье или заболевание вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Так, в соответствии с Постановлением КМУ Об утверждении Порядка обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации) лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные такие средства, их перечня, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и другие лица обеспечиваются средствами реабилитации в порядке очередности.

Первоначально обеспечиваются средствами реабилитации и получают компенсацию дети с инвалидностью, следующими — участники боевых действий, пострадавшие, женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантектомии, с нарушениями развития молочных желез, лица с инвалидностью в случае первичного обеспечения средствами реабилитации.

Бесплатные протезы для военных — документы и порядок действий

Если вы планируете протезироваться в том центре, который вам предложили в госпитале или ребцентре, то это очень упрощает все процессы. Вам необходимо будет лишь собрать

Нужны документы:

заключение военно-больничной комиссии о необходимости протезирования;

копия паспорта или ID-карты;

копия личного идентификационного кода;

справка об обстоятельствах травмы — выдается командиром вашей части.

Если же вы решаете идти на протезирование в другом месте, то вот полный алгоритм действий:

собранные документы вместе с заявлением подаете в местный ЦНАП или в местный орган соцзащиты;

там вам предоставят список предприятий, которые занимаются протезированием;

после получения подтверждения от Фонда социальной защиты вы должны непосредственно обратиться к выбранному вами предприятию с заявлением. Изменить свой выбор вы можете только в течение двух недель с момента обращения;

после того, как выбранное вами предприятие подберет необходимый вам протез, подписываете заказ; после изготовления и примерки протеза подписываете заказ повторно и акт приема-передачи;

после этого протез считается полученным.

«Также вы, конечно, можете выбрать и приобрести протез самостоятельно и получить в порядке очереди от государства компенсацию. Но на сегодня участники боевых действий получают помощь по протезированию исключительно в Украине. Только в наиболее сложных случаях при отсутствии технологий в Украине есть возможность отправки на протезирование за рубежом. И тоже, конечно, за бюджетные средства», — объясняют они.