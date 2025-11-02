«3000 вопросов о 3000 километров». В Укрзализныце ответили на самые распространенные запросы от украинцев относительно программы бесплатных поездок

В Укрзализныце ответили на самые распространенные вопросы от граждан относительно новой государственной программы, которая предусматривает 3 тысячи бесплатных километров для поездок .

В частности, украинцы интересуются, будет ли хватать билетов, которые иногда и так трудно приобрести. В компании отметили, что программа 3000 километров призвана разгрузить пиковые периоды, поэтому людям будут предлагать билеты в период с меньшей нагрузкой. В Укрзализныце отметили, что, к примеру, в августе, когда сложно взять билеты на любой рейс, железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, однако в феврале — только 1,9 млн.

Поэтому в такие «непиковые» периоды компания даже без дополнительных рейсов может предложить до 200−250 тыс. мест в месяц.

Также программа может поощрять поездки в дни с меньшей нагрузкой, например, не в пятницу вечером, а утром в любой другой будний день. В то же время в периоды, когда на железнодорожные перевозки повышенный спрос, программа будет направлена на то, чтобы помочь жителям прифронтовых общин: поездки «за километры» будут доступны именно для поездов оттуда, отметили в Укрзализныце.

Там также разъяснили, почему дается именно 3000 км бесплатных поездок. В компании отметили, что такое расстояние покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут Украины туда-обратно. В компании также сообщили, что думают над опциями по неиспользованным километрам.

Кроме этого, украинцев интересует, кто будет перекрывать убытки, нанесенные бесплатными поездками. В Укрзализныце объяснили, что соответствующая программа разворачивается параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Как отметили в компании, параллельно с этим будут вводиться дополнительные сервисы в категориях СВ, 1 класс, международные поезда для тех, кто готов платить больше. Таким образом эти дополнительные доходы также смогут перекрывать стоимость поездок «за километры».

В частности в Укрзализныце отметили, что переход на покрытие государством реальных расходов пассажирских перевозок позволит улучшить финансовую ситуацию железной дороги и сохранять рабочие места. Как отметили в компании, это европейская модель финансирования, переход на которую Украина уже начала в 2025 и будет продолжать в 2026.

«Большинство „не потянет“ билеты по их реальной цене, а сохранять железнодорожные маршруты в частности в прифронтовые города жизненно необходимо. Финансирование нужно, чтобы выплачивать бесперебойно зарплаты железнодорожникам, оперативно восстанавливать инфраструктуру, ехать даже при отсутствии электричества», — добавили в Укрзализныце.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров. Зеленский поручил правительству завершить подготовку зимней поддержки и представить все детали до 15 ноября.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила детали пакета поддержки для украинцев на зимний период.

Правительство планирует ввести такие программы: