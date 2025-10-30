Объяснение юристки. Для кого и как можно получить бесплатные лекарства для ветеранов и ветеранок

Бесплатные лекарства военным — Кто имеет право в Украине, условия и порядок действий от юристки (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Ветераны и члены их семей имеют льготы в сфере здравоохранения, в частности, право на бесплатное/льготное получение лекарств и медицинских изделий. Юрист объяснила, как можно воспользоваться этим правом в Украине сейчас.

Военные в Украине по Конституции имеют право на помощь от государства. Такие возможности предусмотрены рядом нормативно-правовых актов, которые регулируют выплаты и льготы.

Юрист ОО Юридическая сотня Диана Безверхная рассказала, кто именно имеет это право, как воспользоваться льготой и какие правила действуют во время военного положения.

Бесплатные лекарства военным — кто имеет право

На бесплатное получение лекарств (также лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения) по рецептам врачей имеют право:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники войны;

семьи погибших ( умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

Кроме того, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц имеют дополнительное право на вспомогательные средства реабилитации.

Какие лекарственные средства предоставляют бесплатно или на льготных условиях

Бесплатно или на льготных условиях отпускают только зарегистрированные в Украине лекарственные средства, которые входят в отраслевые стандарты в сфере здравоохранения.

Важно: льготы не распространяются на лекарственные средства, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации (Доступні Ліки).

Если лечение проводят амбулаторно, лекарства по рецептам отпускают бесплатно независимо от дохода семьи. Рецепты выписывают врачи учреждений здравоохранения по месту жительства.

Расходы на такие лекарства покрываются за счет государственного и местных бюджетов.

«В случае отказа в выдаче рецепта необходимо проверить, входит ли препарат в отраслевые стандарты в сфере здравоохранения. Если он там указан, отказ является неправомерным, и пациенту следует обратиться в департамент здравоохранения или на горячую линию Минздрава Украины», — отмечает юрист Диана Безверхная.

Заболевания, по которым лекарства предоставляют бесплатно

Юрист объяснила, какие болезни предусматривают, что лекарства военный может получить бесплатно:

онкологические и гематологические заболевания;

сахарный и несахарный диабет;

ревматизм, ревматоидный артрит;

пузырчатка, системная острая волчанка;

системные, хронические, тяжелые заболевания кожи;

сифилис, лепра, туберкулез;

аддисонова болезнь;

гепатоцеребральная дистрофия;

фенилкетонурия;

шизофрения и эпилепсия;

психические заболевания ( лицам с инвалидностью І и ІІ групп, а также больным, работающим в лечебно-производственных мастерских психоневрологических и психиатрических заведений);

лицам с инвалидностью І и ІІ групп, а также больным, работающим в лечебно-производственных мастерских психоневрологических и психиатрических заведений); состояние после операции протезирования клапанов сердца;

острая перемежающаяся порфирия;

муковисцидоз;

тяжелые формы бруцеллеза, дизентерия;

гипофизарный нанизм;

состояние после пересадки органов и тканей;

бронхиальная астма;

болезнь Бехтерева;

миастения;

миопатия;

мозжечковая атаксия Мари;

болезнь Паркинсона;

инфаркт миокарда ( первые шесть месяцев);

первые шесть месяцев); детский церебральный паралич, СПИД, ВИЧ-инфекция;

послеоперационный гипотиреоз;

рак щитовидной железы;

гипопаратиреоз;

врожденная дисфункция коры надпочечников.

Как получить бесплатные лекарства

1. Получите рецепт от врача. Его может выписать врач соответствующей специальности.

2. Выберите формат рецепта. Во время военного положения врач может выписать:

электронный рецепт ( через систему eHealth);

через систему eHealth); бумажный рецепт — на специальном рецептурном бланке.

3. Получите код подтверждения. Если рецепт электронный, пациент или его представитель получает номер рецепта и код подтверждения, по которым в аптеке отпускают лекарства. По желанию можно получить бумажную справку с этой информацией.

4. Срок действия рецепта — 30 дней. При необходимости (командировка, отпуск и т. д. ) можно получить лекарства сразу на курс лечения до 90 дней.

5. Рецепт можно получить дистанционно. Врач может выписать электронный рецепт после онлайн-консультации, без личного приема (кроме случаев заместительной терапии), опираясь на полученные от пациента (его представителя) данные о текущем состоянии здоровья и жалобы пациента, сведения первичной учетной медицинской документации.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно получения бесплатных лекарств — обращайтесь на горячую линию ОО Юридическая сотня по телефону: 0 800 308 100.

Эксперт использовала юридический опыт и законодательные акты Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, Постановление КМУ № 1303 17 августа 1998 года, Приказ Минздрава № 36019.07.2005 года.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождение. Материал представляет позицию авторов и не обязательно отражает позицию Международного фонда «Возрождение».